「台灣影壇第一美女」林青霞當年出道，在古裝電影中飾演東方不敗，以獨特的魅力成為許多人心目中的女神，她的戲路多元甚至女扮男裝反串演出，在1977年的電影《金玉良緣紅樓夢》中，她出演賈寶玉，與張艾嘉在大觀園中演繹了一段淒美的愛情故事。

最初，公司安排23歲的林青霞飾演林黛玉一角，24歲的張艾嘉飾演賈寶玉。製作人發覺林青霞比張艾嘉高出許多，立即調換兩人的角色，由林青霞飾演賈寶玉，張艾嘉出演林黛玉，兩位年輕演員也爽快接受這樣的挑戰，發揮青春伶俐的特質，將賈寶玉和林黛玉的悲劇愛情演繹得纏綿悱惻。

在劇中「寶黛初遇」這段，就已經體現出兩位主角的不凡演技。張艾嘉出場時，抓住了人物嬌弱的特質，完美詮釋了少女怯生生地抵達新環境的模樣，在初遇賈寶玉的那一幕，張艾嘉自然流露羞澀的表情、閃爍的眼神，將少女情竇初開表現得精準到位。

換到林青霞出場時，她帥氣、陽光的特質像極了青春期的大男孩，可以看出，她在開拍之前做足了功課，才能在一出場時就把賈寶玉的形象立住。今天再看《金玉良緣紅樓夢》，林青霞和張艾嘉的表演已成觀眾心中無法抹滅的回憶，兩位女神所展現青春與靈動，在影史中留下了亮麗的一筆。