6日台積電美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠的移機典禮上，蘋果執行長庫克（Tim Cook）也到場，他親自證實，蘋果將採購亞利桑那州廠製造的晶片。

美國財經媒體CNBC報導，6日台積電舉行鳳凰城晶圓廠的移機典禮，現場美國政壇、科技業巨星雲集，包括美國總統拜登都親自站台致詞，他在致詞時宣布「美國製造業回來了」，指出亞利桑那州廠將生產地表上最先進的半導體晶片，庫克、微處理器大廠超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）等也接力致詞。

庫克在發表談話時宣布，蘋果將與台積電在美國製造晶片，他也證實，蘋果將會採購新AZ廠製造的處理器。

WATCH: CEO Tim Cook said Apple will build chips in the US for the first time in nearly a decade, working with TSMC https://t.co/NmP9cuQNO5 pic.twitter.com/PGHdfWsRcV — Bloomberg (@business) December 6, 2022

他說：「現在多虧許多人的努力，這些晶片可以驕傲地印上美國製造（Made in America），這是非常重要的時刻。」

Tim Cook introduces TSMC Arizona factory: 'These chips can be proudly stamped Made in America' https://t.co/3Z2kBizzYI by @ChanceHMiller — 9to5Mac (@9to5mac) December 6, 2022

目前亞利桑那州正在興建、以及未來將興建的台積電一、二期廠將生產3奈米、4奈米晶片，主要用在蘋果手機、輝達（Nvidia）的繪圖處理器等。

6日台積電美國亞利桑那州鳳凰城晶圓廠的移機典禮上，美國總統拜登在致詞後與蘋果執行長庫克（Tim Cook）握手。（圖／美聯社）

庫克說：「今天只是開始，今天我們將結合台積電的專業及美國勞工無與倫比的創造力，我們正在投資一個更強大、明亮的未來，我們正在亞利桑那沙漠播下我們的種子，而蘋果很自豪能幫忙培育成長。」

庫克後續也在推特發文：「台積電亞利桑那州廠的啟用標誌著美國先進製造業的新時代，我們很自豪能成為這個工廠的最大客戶。」

Apple silicon unlocks a new level of performance for our users. And soon, many of these chips can be stamped “Made in America.” The opening of TSMC's plant in Arizona marks a new era of advanced manufacturing in the U.S. — and we are proud to become the site’s largest customer. pic.twitter.com/rBoiEUwZaX — Tim Cook (@tim_cook) December 6, 2022

拜登也在致詞中表示：「蘋果必須從全世界採購先進晶片，現在他們將帶著更多供應鏈回家，這可能會改變遊戲規則。」