★分析

Bel Air Investment Advisors總裁David Sadkin表示，現在市場非常容易到影響，雖然市場向來反映的是未來，但現在它們正跟著最新消息上下震盪。

50 Park Investments執行長Adam Sarhan表示，基本上，本周我們將看到另一輪大規模裁員，這將使我們在2023年硬著陸且衰退程度比原先預期更嚴重的可能性升高。

BTIG首席策略師Jonathan Krinsky表示，標普500指數在周一大跌 1.79%後，與200日均線重合，就技術分析的角度來看，美股可能即將迎來一波拋售。

★類股

標普500指數11大類股僅具有防禦概念的公用事業股收高，終場漲0.66%。能源股跌2.65%，跌幅最大；其次為通訊服務類股跌2.57%，科技股跌2.14%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數逆勢上漲1.32%，收在6,892.12點。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌2.54%，微軟跌2.03%，亞馬遜跌3.03%，Alphabet跌2.51%，特斯拉跌1.44%，Meta跌6.79%，網飛跌2.25%。

道瓊指數成分股方面，聯合健康集團（UnitedHealth）漲0.80%，漲幅最大；其次為旅行家集團（Travelers）漲0.69%。迪士尼跌3.79%，跌幅最大；其次為波音跌3.60%。

主要晶片股全跌，美光跌0.67%，應用材料跌1.62%，德州儀器跌1.72%，英特爾跌1.95%，高通跌2.85%，恩智浦跌3.14%，輝達跌3.75%，超微跌4.55%。

★焦點股

台積電ADR跌2.52%，收在79.56美元。全球晶圓代工龍頭周二宣布，亞利桑那州晶圓廠將展開第二期工程。在亞利桑那州的1廠預計將在2024年投產，而座落在附近的2廠則預計於2026年啟用並將採用目前最先進的3奈米製程技術，兩期工程的總投資金額約為400億美元，將成為美國史上規模最大的外國直接投資案之一。台積電董事長劉德音表示，兩座晶圓廠落成後，每年將生產超過60萬片晶圓、年營收估將達到100億美元，而使用這些晶片的客戶年營收估將超過400億美元。他並表示，這兩座晶圓廠將在當地創造13,000個高薪技術工作，其中4,500個在台積電，其餘出自於供應商。此外，蘋果、輝達和超微等大客戶在出席台積電亞利桑那州新廠「上機典禮」時均證實，未來將向這兩座新的晶圓廠採購晶片。

蘋果跌2.54%，收在142.91美元。彭博社引述知情人士報導，蘋果已經縮減深具雄心的自動駕駛車計畫，並將發布其電動車的目標延後到2026年。自2014年從頭開始自行設計自動駕駛車以來，蘋果這項名為「Project Titan」的計畫進展地並不順利。消息人士表示，蘋果現在的設計不如原先計畫那樣具有野心，其電動車會有方向盤和踏板，且只能在高速公路上使用全自動駕駛功能。原先蘋果理想中的電動車沒有方向盤和踏板，而內裝設計也全都基於真正的無人駕駛功能。

Meta Platforms跌6.79%，收在114.12美元。媒體報導，歐盟監管機關已裁定該公司不得要求用戶同意平台根據用戶在網路上的活動投放個人化廣告。

英特爾跌1.95%，收在28.60美元。在執行長季辛格出訪台灣之際，該處理器大廠證實已經開始裁員並提供員工無薪假。

BuzzFeed宣布裁員12%以削減成本，股價應聲重挫6.14%，收在1.07美元。

摩根士丹利跌2.56%，收在87.51美元。媒體引述消息人士報導，繼高盛和花旗之後，大摩將在全球裁員1,600個職位、相當裁撤約2%人力。該華爾街大行上次進行此等規模的全球大規模裁員是在2019年。

★台股ADR

台積電ADR跌2.52%，收79.56美元，換算台股價格為487.51元。

聯電ADR跌2.58%，收7.18美元，換算台股價格為44元。

日月光ADR跌1.04%，收6.66美元，換算台股價格為102.02元。

中華電信ADR跌0.19%，收36.50美元，換算台股價格為111.83元。