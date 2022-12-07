葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）小組賽表現令人搖頭，加上與總教練桑托斯（Fernando Santos）傳出不愉快，C羅在16強被安排在板凳出擊，由21歲小將G.拉莫斯（Gonçalo Ramos）頂替先發，沒想到反而收到好效果，G.拉莫斯單場進3球上演「帽子戲法」，成為近32年來首次有球員在世界盃淘汰賽戴帽。

G.拉莫斯在比賽第67分鐘收穫第3顆進球，幫助葡萄牙將比分拉開至5比1，也是本屆世界盃首次戴帽的球員，而且這還是G.拉莫斯生涯首次在世界盃先發，成為自2002年德國克洛澤（Miroslav Klose）後，首次擔綱先發重任就完成帽子戲法的好手。

效力於葡超球隊本菲卡的G.拉莫斯，本賽季替球隊出賽21場比賽攻下14球、6助攻，也是聯賽目前的進球王，出色的進球效率讓他彌補了D.努涅茲（Darwin Núñez）離隊的火力。而他的球技完全沒有穿上世界盃26號球衣的青澀感，G.拉莫斯在小組賽只有對陣韓國時未能出賽，葡萄牙總教練桑托斯非常喜歡用他。

1990年世界盃16強賽，捷克的Tomas Skuhravy對陣哥斯大黎加完成帽子戲法，32年後G.拉莫斯再度完成淘汰賽戴帽紀錄，連隊上的老大哥C羅都沒有辦法達成，一戰成名的G.拉莫斯有機會繼續在8強戰先發上陣。