50歲女星鍾欣凌出道23年來演過不少戲劇作品，今年更以《我的婆婆怎麼那麼可愛》成為粉絲心中的「國民婆婆」，近來她搭上AI算圖的流行風潮，在粉專PO出將自己和搭檔郭彥均變為漫畫風格人物的照片，激瘦模樣引起不少注意，連知名主持人黃子佼看到都喊：「不要逼我們。」

AI算圖是由知名修圖軟體推出的新功能，近期在社群頗受歡迎，連鍾欣凌也很著迷，昨(6日)她在粉專貼出一張照片，寫下：「你們評評理，是不是一模一樣」，可見鍾欣凌和郭彥均秒變成漫畫裡的男、女主角，鍾欣凌的身材直接瘦一大圈，就連郭彥均都變成帶點痞氣的大帥哥。

照片曝光後，立刻狂吸6千名粉絲點讚朝聖，寫下留言：「你們兩個真人比漫畫好看太多了啦」、「完全無違和感，一模一樣」、「超可愛，漫畫版還多送妳一個書包耶」、「軟體是讓人開心的」，更意外釣出黃子佼笑說：「不要逼我們」，引起其他粉絲笑喊：「哥，吃了誠實豆沙包，跟她拚了！！要火力全開」。