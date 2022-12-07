銀行臨櫃行員發現帳戶資金異常，即時通報警方到場協助聯手阻詐200萬元。(警方提供)

擲三聖筊即匯款，男子誤信網路詐騙，警方行員聯手阻詐200萬。

台中市沙鹿區1名50歲的林姓男子，網路上參加知名理財專家群組後，將群組1陌生帳戶設定為約定帳戶，以提高匯款上限；5日上午9時許，到沙鹿區某銀行準備將200萬元匯款到該帳戶內時，臨櫃行員發現帳戶資金異常，即時通報警方到場協助，即時聯手阻詐200萬元。

清水警分局光華所員警李佼龍、林嘉榮，5日接獲銀行通報後立馬到場，向林男關懷詢問時，林男表示「該理財專家」很有名，且投資匯款前曾擲筊請示神明，也獲得三次聖筊，所以才準備來匯款投資，並出示手機與對方的對話內容供警方檢視。

警方了解及看過林男對話紀錄後，表示「擲聖杯擲到警察來」！林嘉榮說這是詐騙集團慣用投資詐騙手法，但林男仍深信不疑；警方只好當場上網查詢，並出示去年「理財專家遭盜用身份！警局報案並籲小心投資詐騙」新聞；林男才驚覺自己受騙，不斷感謝行員及警方熱心的協助才能保住積蓄。

光華派出所長陳俊佑提醒，民眾切勿聽信網路平台或是陌生朋友稱能夠輕鬆獲利的不明投資途徑，切莫任意交付金融帳戶存摺、提款卡等個人專屬資料，如有遇到可疑狀況時，可視情況撥打165防詐騙專線確認或是前往鄰近派出所向警方查證。