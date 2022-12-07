近日頻傳內閣改組消息，內政部長徐國勇5日以健康因素請辭，而被外界直指為「戰犯」的衛福部長薛瑞元，今天再度被問到內閣改組後的去留問題，他語氣平淡回應「把握當下、好好做事」。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將在明年6月30日退場，衛福部疾管署目前已啟動《傳染病防治法》修法，預計分兩階段進行。

薛瑞元今天赴立院社福及衛環委員會前受訪表示，第一階段修法是針對特別條例結束後的銜接，以及比較沒有爭議的條文，第二階段則需要從長計議、可能需要更多討論。

目前衛福部已啟動修法小組，由衛福部次長王必勝擔任召集人，原本預計11月底提出修法草案、今年底前由行政院預告，但目前草案仍在衛福部研擬階段。

薛瑞元表示，第一階段修法必須趕在紓困條例明年6月結束後要能夠銜接上，會盡快進行，可能會縮短預告時間，希望最慢明年1月進入行政院。

九合一選舉執政黨大敗後，外界持續關心內閣改組，徐國勇5日突然以健康因素向行政院長蘇貞昌請辭，被視為內閣改組第一槍。薛瑞元今天被問到是否有相關規劃，他表示「現在沒有」，並以簡短8字平淡回應「把握當下、好好做事」。