太狂了！一名外送員日前騎機車進高雄漢神巨蛋百貨送餐，直接送到百貨專櫃的櫃姐面前，引起騷動，照片更是在網路上瘋傳，有人認為外送員太超過，但同業解釋，是因為百貨規定不能進去送餐，但櫃姐卻經常刁難外送員，這次乾脆騎進百貨，大吐怨氣。

一名網友昨天（6日）轉PO一組照片到臉書「外送員的奇聞怪事」，是一名熊貓外送員將機車騎進高雄漢神巨蛋百貨，送餐到1樓化妝品櫃上，櫃姐還出來領餐，之後牽著車走出去，驚呆路人。

不少網友看到照片後批評，「太扯，到底哪來的想法才會把車子騎進去百貨公司」、「外送員會被嘴爆不是沒道理的」。但同業們指出這位外送員會這樣做有原因，「這大哥真的神！剛剛跟我分享我以為他在唬爛我，結果是真的！巨蛋就規定不能送餐進去，結果客人在備註打『送到一樓不要打電話』被這大哥找到解套方法！超帥」。

還不少同業表示，「真的洗那櫃姐臉洗的徹底，偶像！」、「有種吐了怨氣的感覺」、「櫃姐明天不用來了，謝啦」、「我也忍這個巨蛋很久了，每次訂餐都要送進去，本來就應該出來員工取餐區自己出來取餐，送進去本來就違規」、「百貨本來就不能送到櫃上…是客人先刁難的，騎車進去是我的夢想，沒想到有人真的做到了」、「這個嚴重了，櫃姐要被罰，樓管要被罰，保全要被罰，櫃姐的公司也會被罰」。