台積電證實將在美國亞利桑那州興建第二座工廠，投資金額也增加2倍以上達到400億美元（折合新台幣約1.2兆），台積電積極在美投資，引發淘空台灣半導體疑慮，不過紐約時報分析指出，台積電3奈米晶圓在2026年量產時已非尖端技術，直言台積電重心仍在台灣。

報導指出，台灣飽受中國威脅，美國政商界長期擔心先進晶片過度依賴台灣，因此，台積電在亞利桑那州建造的晶圓廠具備避險地位，但值得注意的是，這座完工後的新廠估計年產逾60萬片晶圓，恐無法滿足美國對先進晶片的需求。

國際商業策略公司（IBS）執行長瓊斯（HandelJones）提到，台積電仍然需要在台灣的工廠，這既是因為他們的生產能力，也是因為台灣廠將在2026年之前製造更先​​進的技術。

台積電高層說，計劃將最先進製程技術保留在台灣。另根據華爾街日報報導，近期台積電開始在台灣採用3奈米製程，預計到2026年，3奈米可能比尖端技術落後兩代以上。

台積電2021年開始興建亞利桑那州 5奈米廠，預計2024年量產，月產能約2萬片，擴建計畫公布後，改為一期工程2024年起生產蘋果率先採用的4奈米晶片。據悉台積電美國廠投資擴大至400億美元，增加逾2倍，以興建第二座工廠，生產3奈米晶片製程技術。

對於台積電赴美建廠，台積電總裁魏哲家坦承，台灣半導體產業搬到美國，離開了台灣的生態系，不能像在台灣一樣，可以活得很滋潤。他並分析，台灣的半導體競爭優勢就是人才。