「過去詮欣(6205)是小而美公司，經過10多年的努力，我們已經開始茁壯，雖然全球總經環境逆風不少，我們產品走在對的路上，我們將致力成為台灣車用訊號連接器NO 1，對於未來營運我們深具信心」詮欣董事長吳連溪表示。

談起自家種的地瓜、玉米等農作物，立即眉開眼笑、口若懸河充滿自信，總讓人誤以為外表純樸的吳連溪以務農為生，這種農夫不畏辛勞、汗滴禾下土苦幹精神，成為詮欣決定自2006年轉型佈局車用市場，多次面臨投入資金開發新產品卻未能對公司業績產生貢獻挫折，仍能堅持一步一腳印持續紮根等待客戶認同的動力，皇天也不負苦心人，經過長達15年的耕耘，詮欣不僅成為國內唯一拿下8家被喻為全球汽車領域最難得、由德國汽車工業聯合會(VDA)所制定的德國汽車工業質量標準的第三部分的VDA6.3稽核的連接器廠，亦從Tier 2供應商躋身為Tier 1供應商，光是第1顆車用影音連接器至今已累計生產5000萬顆，貢獻營收約7000萬美元，終端客戶更涵蓋歐美各大品牌車廠及電動車廠，在車用連接器領域佈局可說是遍地開花。

回首一路走來的辛苦，吳連溪笑說，沒有想太多，就是傻傻地做，沒有富爸爸支持的詮欣，如何靠農夫精神取得客戶認證信任下單，以下是吳連溪的專訪：

一.詮欣在轉型過程中，曾面臨那些挑戰，如何突破技術障礙？

答：我們於2006年決定朝車用電子轉型，由於車用產品技術門檻高，必須擁有專業設計能力，首先面臨的挑戰就是如何培養車用連接器專業技術團隊，我們與工業院專業技術顧問在高速高頻技術進行合作，有計畫地培育公司專業技術人才，希望能突破技術障礙，且在培養高核心技術研發人員團隊過程中，經常面臨同業挖腳風險，我們採用很多留才方案，逐步打造研發團隊。

再者，車用產品非常重視品質，我們意識到，只有採用自動化生產才能提升生產效率，為了增進產品競爭力與維持品質可靠度，我們在自動組裝及自動檢測下足功夫，所有自動機台都是由研發團隊歷經超過一年的時間，針對產線需求描繪1000多張圖面所開發而成，藉由自己研發設備生產車用產品，大幅提升車用產品生產品質穩定度。

另一個挑戰是，公司在轉型期間因產品組合處於調整，營收常常無法快速成長，亦可能面臨衰退與客戶流失的風險，且每一項車用產品驗證期間皆不同，快則半年至1年，慢則3到5年，資本支出投入與產品開發不一定對獲利有立即性貢獻，常會遭遇質疑。

舉例來說，我們從2007年開始投入車用連接器開發，過去幾年在人力、模具及設備約投資3億元到5億元，直到2012年才有訂單，2017年出貨量逐步放大，在還沒有看到成果的漫長等待期間，因為我堅信車用電子是未來趨勢，且公司其他產品有穩定的獲利，才能支撐我們繼續做下去，進而擁有現在的成果。(3-1)