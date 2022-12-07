二.連接器廠轉型紛紛鎖定車用電子/ADAS相關等領域，相較於同業，詮欣在相關領域擁有那些技術優勢？

答：一般來說，車用連接器有既有標準規格及依客戶需求客製化設計兩種，包括：長寬高、須要通過幾個訊號、傳輸速度多快、公母Pin要如何配等，無論是那一種，最困難的就是要達到產品耐用及可靠度。

為符合客戶最重視的汽車零組件安全性與訊號傳輸穩定度，必須擁有產品設計、驗證、自動組裝及自動檢測的能力，其中產品設計方面，詮欣(6205)經過10幾年工藝專業與設計經驗累計，無論在原材料選用、模具設計及高頻模擬都能精準掌握；再者，由於車用產品驗證需要從3D模組建立，並透過模擬軟體進行高頻特性測試與功能性匹配，且每一項產品驗證最終都必須達到協會標準並符合客戶的效能需求。

在自動組裝及自動檢測部分，公司積極投入高階光學檢測儀器資本支出，希望提供穩定及優良品質產品給客戶，這些都是公司從電子代工廠轉型為擁有與T1客戶共同設計開發車用連接器合作夥伴的關鍵，目前台灣廠自動化程度已達到70%，公司目標是將自動化程度提升至90%。

目前公司除拿到最基本的車用ISO 9000、TS16949、IATF標準認證，更取得8張歐洲車廠最重視的VDA6.3稽核，不僅成為公司車用連接器品質最佳保證，亦拉大公司與同業競爭者技術差距，成為公司競爭優勢。

此外，相較於同業多主攻大陸汽車市場或AM(後裝市場)，詮欣鎖定歐洲汽車原廠供應鏈，這些車廠及Tier 1廠的產品認證期長，例如：VDA6.3認證流程從P2到P7，裡面涵蓋18項程序，包括：設計失效模式等，以及58個細項工程如：評估系統分析研究、原料及績效測試結果等，必須與客戶長期合作開發產品，並進行產線調整，卻未必有業績，養起來很辛苦。

由於我們很早就投入車用領域，深耕多年累積開發設計產品的技術能力及生產經驗，也與客戶建立深厚信賴關係，這些都不是看到車用電子需求才進來的同業短期內可以取代的，亦可避開大陸低階產品及AM市場價格競爭。

三.目前詮欣在車用電子/ADAS相關有那些具體成果？

答：詮欣車用相關連接器與線束以訊號及影像傳輸為主，產品廣泛應用於DMS(Driver Monitor Systems/汽車電腦主板/抬頭顯示器/駕駛疲勞監視)、ADAS車用攝影模組、EDGE Computing(具儲存功能)、V2X系統(車聯網)及ADAS系統連接器(I/O連接器)五大類產品，客戶涵蓋美系電動車大廠、歐系T1廠、國內知名T1廠等。

再者，隨著自動駕駛等級達到L4及L5完全自動駕駛等級時，汽車將會使用超級電腦控制車聯網相關之訊號、資料及影像傳輸，乙太網路之連接器將扮演不可或缺的角色，詮欣在5年前已看到五年後的汽車產業趨勢與車聯網發展，乙太網路產品已開發完成。

詮欣在市場具備國內自動駕駛連接器領航者地位、交期符合客戶需求、價格具競爭力，且就全球汽車鏡頭供應鏈亦屬台廠最完善，就地緣關係，更提升詮欣競爭優勢。(3-2)