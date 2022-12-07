民眾長痘痘多會尋求皮膚科醫師協助，不過有時效果差強人意，過沒多久又冒出來，或許其實正是因為身體上火的問題並未獲得改善，不單單只是毛囊炎，需改善的也包括調理身體，正如民眾普遍有的觀念，長痘痘常是因為「火氣大」，那麼關鍵也就包括「滅火」。

●痘痘未必只是皮膚問題？中醫：可從２大方向觀察

澄明中醫診所顏佩姿中醫師表示，長痘痘的原因可能是因為毛囊受到感染或是皮脂腺阻塞所引起的毛囊炎，代表著局部皮膚發炎，與發炎反應有關。例如許多人思考時會摸下巴、托腮，或常常揉鼻子、摸臉，手不乾淨，就有可能受到細菌感染，引起毛囊炎，至此未必與體內臟腑有關。

此外，從中醫觀點來看，長痘痘也可能是體內臟腑出問題，可將人體視為上、中、下三段，也就是所謂的「三焦」，其中一處上火，對應的臉部位置就有可能狂冒痘痘。換句話說，臉上長期有痘痘、同一處痘痘遲遲沒辦法改善時，也可藉此觀察是否身體某處有問題。

1. 上段：

顏佩姿中醫師表示，身體上段有問題時，痘痘通常也會呈現在臉部的上段。例如常常熬夜、失眠的人，容易產生心火。吸菸、長期接觸空汙，容易產生肺火。這些族群長痘痘就常出現在額頭、眉毛之間。

2. 中段：

身體的中段為肝膽脾胃，若有狀況而引起痘痘，常見會是出現在臉部的中段。例如嗜吃甜食、油膩重口味食物、麻辣鍋的人，就容易產生脾胃火。常酗酒、或是壓力大的人容易有肝膽火。這些族群痘痘就常出現在鼻子、兩頰等處。

3. 下段：

身體的下段為腸道、泌尿系統、生殖系統，對應著臉部下段。因此常見如便祕、痔瘡、月經不順、尿路感染等問題者，下巴、脖子等臉部下段就容易長痘痘。

火會往上燒：

不過值得注意的是，顏佩姿中醫師也提醒，火是會往上燒的，「五臟六腑之火，皆能上炎。」，因此身體下段有問題，痘痘也可能出現在臉部下段以外的位置。例如長期便祕有大腸火的人，就有可能滿臉痘痘，未必只有下巴。

●改善痘痘２方向 中醫：體內健康膚質自然好

基於痘痘可能出自於皮膚問題的毛囊炎，或是體內臟腑上火，改善也可從這兩大問題著手。顏佩姿中醫師建議，洗臉時可用中性、溫和的洗面乳，並以輕柔的方式按摩臉部，重點是清水沖乾淨，以避免洗劑殘留造成毛孔阻塞。適度的保濕也很重要。並注意別用手擠痘痘，以免傷口感染、化膿、不易癒合、留下痘疤。

改善體內上火的問題，建議注意飲食營養均衡，少吃燥熱上火食物，例如甜食、燒烤、油炸、辛辣食物等，加工食物也不建議，這些食物都容易造成身體和皮膚反覆發炎、上火。另外也建議睡眠充足、避免熬夜、適時補充水分、維持運動習慣，讓大小便順暢。改善體內火氣、氣血循環好，皮膚自然水潤透亮。

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