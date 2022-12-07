陳姓男子涉嫌至大湖鄉某超商未付款劫走訂購的蘋果手錶。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

陳姓男子涉嫌至大湖鄉某超商未付款劫走訂購的蘋果手錶。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

家住台中市的陳姓男子，近半年來連續利用貨到付款方式，向3C業者訂購大量APPLE WATCH蘋果手錶，待前往超商領貨時，乘店員不備劫走手錶變現，在台中、彰化等地涉案至少20起。月前，陳嫌到純樸的苗栗縣大湖鄉一家超商犯案得手27只蘋果手錶，警方全力緝捕終於逮獲陳嫌，但贓物也已不知去向，警方正清查陳嫌犯案及贓物去向中。

據查，32歲的陳姓嫌犯涉嫌自今年6月起，連續在台中市、彰化縣等地，向3C電信業者訂購大批APPLE WATCH蘋果手錶等在內的高價3C商品，言明貨到付款，請業者將貨物送至指定超商，陳嫌待前往超商領貨時，伺機劫走貨品銷贓變現，涉嫌至少20起。

台中及彰化警方查出陳嫌犯案出動緝捕，但因陳嫌非常狡滑，行跡不定，緝捕無獲，警方先將陳嫌移送台中、彰化地檢署偵辦，因陳一直未到庭，遭兩地檢方發布通緝在案。

今年10月底，陳嫌又訂購了27只蘋果手錶，這次選定了偏遠的苗栗縣大湖鄉台3線旁的一家超商領貨，陳嫌刻意挑選深夜時分超商補貨時，到店領貨，店員手忙腳亂之餘，陳嫌先將手錶領走放進車上，再向店員佯稱另外要購買整箱飲料等物品，請店員幫忙送上車，再利用店員不備時，啟動汽車加速揚長逃逸。

經過清點，每只APPLE WATCH價值1萬餘元，27只損失約30萬元，店員一下面對這鉅額賠償快哭不出來，轄區大湖警分局長林炎巨獲報非常重視，指示所屬全力追查。發現陳嫌作案車輛後，派員赴台中市大里區埋守多日，卻未發現陳嫌出現，於是通報台中市警局，將作案車輛交由台中市警方扣處。

經台中市警局連日追緝，日前在台中市大里區逮獲陳嫌，經移送台中地檢署聲羈獲准，大湖分局員警獲悉趕往台中看守所借訊，陳嫌坦承犯案，但拒絕供出贓物去向，警方正深入追查中。