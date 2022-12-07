外傳閣揆蘇貞昌密會桃園市長鄭文燦，親邀入閣尋求派系共治，鄭文燦7日否認「派系共治」說法，強調選後檢討上至總統、到黨內各方領袖都有交換意見，最重要是找出敗選原因而非敗選戰犯，像是疫情、通膨、兵役、執政等，面對失敗，找出問題的根源，才能有再起的機會。

民進黨九合一敗選後，全面啟動府院黨重新布局，內閣改組傳聞不斷，外傳行政院長蘇貞昌留任可能性大增，5日下午主動找鄭文燦密談2個多小時，尋求派系共治。但鄭文燦7日否認，直指：「沒有派系共治這樣的說法！」

鄭文燦說，在選後各種檢討會、各種溝通會，不管是總統、副總統、院長或其他黨內的各方意見領袖，其實都有機會交換意見，最重要是要找出敗選的原因，不是找出敗選的戰犯，這原因包括像是疫情、通膨、兵役、執政的風格，也包括執政黨面對國內外的許多挑戰，更包括黨內各種機制等。

鄭文燦強調，這部分的檢討仍然是重要的，能夠面對失敗、找出問題的根源，才能有再起的機會。至於被問到黨魁有沒有新的進度，鄭文燦僅說「謝謝」即快速離開。