根據路透社七日所查訪的月報，日本大公司十二月信心表現，製造業是四個月以來首次成長，服務業更是衝高至三年新高，這也代表樂觀看待未來的日企，似乎已走出新冠疫情所造成的陰霾。

路透社指出，日本大型製造業者十二月信心指數為正8，十一月正2，也是自八月以來首度上升。其中，以金屬產品以及運輸設備的生產機器廠商表現較佳。另外，服務業指數是從十一月正20升至正25，創2019年十月以來最佳，以資通科技最為亮眼。

不過，日本官方版的調查報告，卻與民間單位獲取的數據有不小的差異點。日本央行表示，大型當地製造商對未來三個月的看法是保持平穩狀態，對服務業來說，則是悲觀氣氛較多，顯示前景不明朗。

專家學者認為，中國大陸雖有意放寬抗疫規範，但目前經濟成長動力熄火是事實，還有日本社會可能會發生另波新疫情，當地經濟還不知道會受到何種影響。因此，這些受訪日企復甦的步調不一致下，想法才會差這麼多。

有位機械製造日商坦言，眼前困難重重，像是能源成本以及原物料價格居高不下、日圓還是疲弱、歐洲經濟萎靡、美國大漲的通膨、俄烏戰爭尚未結束、家庭需求減少以及部分零組件還是短缺等。

上一季，日本當時的景氣短觀報告充滿悲觀氣氛，原因是日企飽受大漲取料成本以及疲弱經濟成長所影響。同時，因全球經濟出現衰退風險、日圓走貶與進口成本大增，日本民眾以及企業的支出都縮手下，當地第三季GDP也意外出現，一年以來首次衰退現象。