受到醫療股和利率敏感的科技股拖累，歐洲股市周二收盤下跌；另外在主要央行做出決策之前，投資人擔憂全球經濟將步入放緩。

周二泛歐Stoxx 600指數收市下跌2.55點或0.58%，為438.92點，並為連續第三個交易日的下跌。目前市場擔憂利率上升問題以及可能的衰退。

歐洲央行、聯準會和英國央行都將在下周召開會議，並討論貨幣政策。

澳洲央行在周二將利率升至近10年新高，並重申了必須繼續加息的預測。

Equiti資本的總體經濟學家Stuart Cole說：「我們再次看到人們對全球衰退的擔憂上升」，「特別是在股市上，人們了解到對許多企業過於樂觀，而生活成本的危機也真的正在壓抑總體消費」。

周一美國公布的數據顯示，11月服務業活動意外地好轉。連同上周五的就業數據，顯示美國經濟仍具韌性，也打擊了人們的希望。

AJ Bell投資主管Russ Mould說，服務業的數據稍微地打亂了經濟放緩的說法。

歐洲央行首席經濟學家Philip Lane告訴米蘭金融報，即使目前整體通膨已經接近峰值，但歐洲央行不得不進行更多次的加息，以抑制通膨。

另外，歐洲央行另一位管委會成員Constantinos Herodotou在彭博的一場活動上說，歐元區利率將再次上升，但是已經非常接近「中性水準」。

對利率敏感的科技股下跌1.6%，並延續到第三個交易日的下跌。

醫療股下跌1.2%，並為基準指數帶來最大拖累。

巴黎機場集團(ADP)跌12.6%，報129歐元；荷蘭的Schiphol機場集團以遠低於近期ADP股價的水準，出脫了手中剩餘的ADP股票。

沃旭能源(Orsted)升1.4%，報666.9丹麥克朗。該公司計畫在丹麥開設一家大型工廠，生產綠色氫。