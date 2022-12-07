因汪小菲先前不滿被大S提告，便連發11篇微博針對S家，連小S夫妻也被波及，其中提到許雅鈞，汪稱：「你妹夫在上海養了好幾個女的」，小S則沒正面回應。昨(6日)深夜，大陸女網紅「小胡靜」曬出疑似許雅鈞在酒吧玩樂的9秒影片，寫下：「她老公真的好愛玩啊」，又掀起討論，但許雅鈞暫未回應。

汪小菲先前開砲小S，稱許雅鈞在樓下會館找姑娘，又稱對方在上海有好幾個女朋友，「我在台北都見過，個個都是你小嫂子，你妹（小S）還來這兒跟我逼逼？她最恨的人就是你！」，並稱許雅鈞愛玩，但小S都不敢吭聲，「妳放個屁嗎？」，但S媽受訪力挺許雅鈞，表示雙方相處多年，很清楚他的為人。

網紅小胡靜先前自清不是向佐的外遇對象。（圖／翻攝自藝人小胡靜微博）

小S後來打破沉默，分享替二女兒Lily慶生送上生日花束的影片，Lily隨後也曬出全家吃生日大餐的照片，可見許雅鈞和小S在風波後首度同框。之後更有網友在小S的IG諷刺說：「在自己的婚姻裡低三下四忍氣吞聲，卻在自己親姊姊的婚姻裡上躥下跳，真有妳的」，小S則高EQ回應：「過獎了」，讓對方無話可說。

網紅小胡靜曬出疑似許雅鈞影片。（圖／翻攝自藝人小胡靜微博）

昨晚，網紅小胡靜曬出疑似許雅鈞在夜店的影片，稱：「她老公真的好愛玩啊」，引來軒然大波。而小胡靜先前可說是話題女王，曾自清不是向佐的外遇對象，又分享影片自稱和黃曉明吃飯，按讚間接承認知道黃曉明跟網紅葉珂的關係，引來葉珂強調：「如果只是他人普通的八卦好奇，我卻無法忍受的話，那是我肚量太小。一直以和為貴，但惡意編排造謠，甚至是同為女性卻造黃謠，卻是我實在無法接受的……起訴的準備起訴了，也請諒解。​​​​」

小S二女兒曬出父母合照。（圖／翻攝自lilyhsuuuu IG）

小S回應網友。（圖／翻攝自elephantdee IG）

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