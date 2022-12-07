有民眾向媒體爆料，衛福部立桃園醫院前年8月起遭駭客入侵及惡意連線，院內多達12部電腦主機遭駭，病患及醫護人員資料遭取走，追查後研判是中國網路間諜的可能性極高。衛福部長薛瑞元今天證實，這是一兩年前的事情，目前系統資安維護已經修正，並強調沒有因為程式遭竄改而發生病人安全事件。

據媒體報導，部立桃園醫院從前年8月起遭駭客入侵，對方將資料製作成壓縮檔後取走，其中包含病患個人資訊及醫護人員資料，進一步追查發現，桃園醫院系統中有簡體中文，且該系統採用的資料庫也是中國特有版本，早已不符合台灣公部門的資安需求。

該名爆料者憂心表示，政府屢次宣示「資安即國安」，但衛福部桃園醫院的重要資料，卻因駭客入侵大量外洩，有心人甚至能藉由醫院系統，連結到全民健保系統，竊取更多資料，狀況真的非常嚴重！

薛瑞元今天赴立院社福及衛環委員會前受訪證實，這是一兩年前的事情，有個資外洩，但沒有因為程式遭竄改而發生病安事件，事情發生後已經報警，也由調查局介入處理；目前資安維護已經修正，但由於部桃系統比較舊，會尋求是否有機會更新；據他了解，已經針對廠商進行處罰。