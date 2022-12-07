民進黨主席選舉，預估明年1月15日投票，黨內人士認為，若副總統賴清德不選，林佳龍參選機率高，但鄭文燦還是有機會。至於林佳龍是否會投入這場黨主席選戰？知情人士表示，還沒有決定；而林佳龍是否支持賴清德選黨主席？知情人士只表示，「尊重」。

民進黨九合一選舉慘敗後，蔡英文總統辭去黨主席一職，針對新任黨主席人選，黨內人士分析，黨內勸進賴清德的聲音似乎越來越高，但是賴目前尚未決定。

至於另一位也被點名的林佳龍，據了解，最近確實也有勸進聲，知情人士也表示，林也是還未決定。

有黨內人士指出，目前民進黨會面臨交棒是否交的漂亮，權力下放要看清大局，賴清德的問題是單兵，尋求合作反而比較務實。

他認為，2010年蘇嘉全空降參選臺中市市長，當年林佳龍也是可以選，不過最後黨決定提名蘇嘉全，林佳龍也是全力輔選，因此不論誰出來選，中生代都要扮演重要角色，民進黨要有新的時代。