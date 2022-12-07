智易(3596)11月營收月減年增，但依舊創下單月歷史第三高，以第四季來說，美國5G FWA CPE需求持續成長，法人預估，智易第四季營收仍能相較第三季有個位數成長。另外，2023年家用網路CPE需求持續增加，5G FWA、PON、STB與WiFi Extender成為推升營運的要角，可望帶動三大產品線營收穩定成長。

智易11月合併自結營收為44.67億元、月減少1.4%、年增加40.7%，為歷史第三高。累計前11月合併自結營收為429.67億元，較去年同期增加22.2%，創歷年同期新高。

智易第四季雖然舊款WiFi Extender進入產品生命週期尾聲，恐使得導Smart Home營收表現較弱，Broadband業務則受惠於WiFi晶片改版後新專案出貨，加上美國政府寬頻基建計畫補貼5G用戶，預期美國5G FWA CPE需求持續成長，法人預估，因半導體缺料狀況持續放緩，且部分零組件已見價格滑落，智易第四季營收仍能相較第三季有個位數成長，但因毛利率低於平均的5G FWA CPE營收比重進一步擴增，預期產品組合轉差。

展望2023年，有鑑於全球頻寬升級需求並未停歇，家用網路CPE需求持續增加，5G FWA、PON、STB與WiFi Extender成為推升營運的要角，帶動三大產品線營收成長，且因半導體零組件缺貨狀況大幅緩解，獲利能力將不再因零組件漲價受到侵蝕，有利於智易整體營運向上。