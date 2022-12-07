鮮活果汁-KY(1256)11月營收雖然還是衰退，不過，大陸開始解封，將為營運增添活水，今日開平走高，一度衝上漲停板287元，隨後雖遭打開，但漲幅仍在8%以上。

鮮活果汁11月合併營收新台幣1.84億元，年減7.76%，前11月合併營收37.64億元，年減率13.04％。鮮活表示，中國大陸從10月中下旬開始疫情多點爆發，部分重災區至今仍處於封控中，由於10月份以後屬於傳統淡季，加上疫情催化、經濟低迷，終端消費信心薄弱，降低消費等因素影響，導致銷量出現下降。

展望後市，鮮活致力研發健康茶飲的原料，並加強對產品的質化發展，擴大與同業的競爭門檻，產品多元組合強化市場通路，憑藉集團共配模式，及每年總產能可達13萬噸優勢，除形成供貨保證，並得以保持銷售市場持續拓展，未來將持續優化產線，以期疫情與防疫管制趨緩，民生經濟逐步復甦，提振餐飲消費力，推升公司營運表現。