都是妳惹得禍？延長兵役制恐嚇跑年輕人 藍委批：抗中保台失靈了 @ChinaTimes

面對台海情勢不斷升溫，國防部日前透露將義務役兵役延長為一年，此政策也被外界傳是民進黨九合一大選大敗的原因之一。國防部長邱國正今受訪時強調，針對兵役延長可望在12月底前公布，目前還在研議階段、對外界問題進行蒐集和說明。

立法院外交國防委員會今邀請國防部進行「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」專案報告，在會前接受媒體訪問「兵役延長政策還是在12月底前實施？」邱國正回應「會」，希望在12月底前公告，目前還在研議中，會拖延這麼久是考量周延性，因此針對外界蒐集許多問題，會為此一一說明。

邱國正解釋，今年沒有公告，明年又要往後一年，期望朝這方面研議。而外界傳出考量選舉因素而拖延，邱則笑著說「選都選完了，我們還有什麼顧慮」，同時他也強調，軍方思考很單純，就是為了加強戰力，但他們也聽了民間意見，所以要更加周延的解決才能推動。

針對新式教召延長，邱國正說，經過一年按部就班的驗證，帶教召單位的幹部數量跟兵連的數量也同步增加，容量可以變大，今年才可以再多五千至七千人。每一年教召的總人數則都落在11萬左右。

對於內閣傳改組風聲，部分民進黨人士檢討時認為役期延長是導致失利原因之一，邱國正表示，「我不知道」，假如會有影響，不知道是正面還負面；但民眾對於保家衛國是全民共同責任部分有點共識，至於有不同的意見，例如針對軍中的管教，這些問題國軍將會持續強化。

媒體詢問，內閣人事動盪，總統蔡英文是否有致電安撫，說兵役延長不會影響到你？邱國正回應，政務官去留不會有任何評議，目前沒有任何人談這件事。

今也傳出我國第一位畢業於西點軍校的女軍官洪婉婷中校傳出申請退伍獲准，媒體也詢問軍方是不是留不住人才？邱國正則回應，軍方的重點是尊重個人意願，她也按照規定服役完了，其他就尊重個人的意見，軍方也有慰留，但她有她的規劃。