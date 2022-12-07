民進黨在今年九合一大選大敗，前綠委林豐喜認為，原因主要是「黨中央提名制度過於專斷」、「已喪失中心思想」、「黨內新潮流派系獨大」三點。他更預言，若下一次的選舉時，民進黨再繼續被新潮流綁架，這會很慘。

港媒《中評社》今（7）日報導，針對「黨內新潮流派系獨大」這點，林豐喜日前受訪時表示，總統蔡英文在提名時過於專斷，是緣於黨的政策，「黨代表大會、中執委授權」。而現在，民進黨可說是新潮流一把抓，其運用優勢制定政策後，將決策推給黨主席，「等於是整個黨、政，實質上都被新系掌控」，而這令地方非常反感，也讓民進黨無法真正的團結。

林豐喜指出，過去外界普遍認為新潮流很會選舉，但身為新系大將的蔡其昌，這次在台中市長選舉卻選得不好，原因就出在派系整合問題。他分析，由於其他派系對新潮流的不滿，再加上蔡其昌自身的策略失誤等問題，因此即便有台中新系大老利錦祥坐鎮，仍導致了大輸盧秀燕27萬票的結果。

林豐喜分析，為了爭取選票極大化，蔡其昌四處幫人站台，甚至非綠營提名的候選人也跑去挺，結果反讓很多「忠誠選票」跑掉、支持者的票沒有全部出來，再加上有人已對新潮流把持黨政很不滿。林豐喜示警，若上述情況不導正，慘劇會在2024年總統大選再度上演。

最後，林豐喜認為，民進黨務必顧及本土派的觀感。他也觀察到，這次大選檯面上的綠營人物，除了英系、新潮流外，幾乎看不到其他派系的，黨內以前的老幹部們，幾乎全因沒有發聲空間而退了下來，甚至還站在民進黨的對立面，如前立委鄭寶清、台南縣前市長蘇煥智。林豐喜直言，這些人背後都有本土派的力量，若在下一次選舉時，民進黨還繼續被新潮流綁架，那麼「會很慘！」