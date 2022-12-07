調查報告指出 美國奧克拉荷馬州空軍國民警衛隊1架F-16C戰機墜毀 錯在飛行員

今年3月，一名美國奧克拉荷馬州空軍國民警衛隊員駕著F-16C進行國土防禦訓練時，因發生狀況彈射逃生，導致價值2700萬美元（近8.3億台幣）的戰機墜毀。而最近公布的空軍事故調查報告顯示，飛行員和教官違反了訓練規則，才導致這起墜機事故。

據《空軍時報》（Air Force Times）和《軍事網》（Military.com）報導，3月23日那天，兩架F-16從德州艾靈頓聯合後備基地（Ellington Field Joint Reserve Base）起飛，但14分鐘後，飛行員亞歷山大‧德拉蒙（Alexander Drummond）便彈射逃生，導致F-16戰機墜毀在路易斯安納州的田野中。

長達30頁的調查報告指出，問題出在兩人偏離了訓練計畫，飛行教官臨時決定，要攔截1架也在進行訓練的民用飛機，以辨識對方的「機尾編號」。但他們這麼做時，既未透過通信，告知民用機駕駛，也沒有通報飛航管制塔臺，而且他們飛得離對方太近，自己的飛行速度也太慢。

Air Force Report: Oklahoma F-16 Was Still "Flyable" Prior To Pilot's Ejection In Louisiana Crash https://t.co/WqQErD6JnT — News On 6 (@NewsOn6) December 5, 2022

F-16當時約在民用機上方300英尺（約91公尺），但按照規定，無論從側邊或前方攔截飛機，需要距離對方1,000 英尺（近305公尺）。

更糟的是，德拉蒙飛離民用機，和另一架F-16會合時，按錯了駕駛艙的開關，導致戰機「震動」，並向下飛行。雖然德拉蒙說，這令他感到「意外」，以為戰機失控，但報告卻說，「震動」正常的。調查人員在報告中指出，決定棄機是個錯誤，因為在飛行員彈射逃生前，戰機還在可飛行狀態，而機身震動是正常反應，並不是失控。

無論如何，大約4秒後，德拉蒙決定彈射逃生，後來降落傘飄到樹上。結果附近準備進行訓練的黑鷹（Black Hawk）部隊發現他身受輕傷，並將他救了下來。

到目前為止，美軍今年共有6架 F-16出事。而近10年間，每年平均要折損約3架F-16戰機。而F-16C是從1980年代服役，美國空軍至今大約還有700架。

至於德拉蒙的父親，也就是身為奧克拉荷馬州檢察總長當選人的根特納‧德拉蒙（Gentner Drummond）則拒絕接受調查結果，並發表了聲明說，身為人父，他最關心的，始終是兒子的安全與福祉。他不斷感謝上帝，在那危險的一天，保佑了兒子。此外，他強調，當兒子逃過墜機劫難返家時，將他擁抱入懷會是他永生珍惜的回憶。