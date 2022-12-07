台北市長當選人蔣萬安小內閣首位人事曝光，高雄市前副市長李四川將出任北市副市長，引發各界熱議。臉書粉專「工程師看政治」指出，高雄可惜了，曾經有人將李帶去，鳳山大東醫院前那個陸橋終於拆掉鋪平，這是近40年未有之事，不料短短1年就被政治鬥爭搞掉。此文獲得約4000人按讚，大批網友對李的貢獻相當感念，也對李在高雄的際遇及其離開深表痛心。

李四川出身台北市政府工務體系，歷任北市衛工處長、新工處長，在北市工務局25年，後轉任台北縣工務局長、副縣長，歷任行政院祕書長、國民黨祕書長，也曾任新北市、高雄市副市長，資歷完整。就連新北市市長侯友宜都認為，李是非常優秀、專業的公職人員，長時間為國家貢獻，願意再度為國為民做事是很好的事。且因侯、台中市市長盧秀燕及準桃園市市長張善政都曾與李共事，互動良好，李出任蔣副手，有利未來藍營4都合作協調。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨（6）日發文表示，高雄可惜了，曾經有人將李四川帶去，鳳山大東醫院前那個陸橋終於拆掉鋪平，這是近40年未有之事，沒想到，短短一年，路平水通等基本動作還沒做完，就被政治鬥爭搞掉。粉專認為，李四川離開兩年後，人們對高雄有什麼印象？他所記得的，是林園連4爆，城中城46人死亡的大火，浮屍，混濁的空氣，以及那些華美富麗但平民觸不可及的豪宅。

此文湧入約4000人按讚、近500則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「每次看到川伯都忍不住紅了眼眶，是我們高雄人對不起你」、「川伯真的是政治鬥爭的受害者，大哭」、「我高雄人，我難過」、「我真的很感恩李四川長官，高雄那時候的路平燈亮都是真的！」「我100分支持李四川」、「韓國瑜被罷免後，我以為那些WeCare成員都被送去火化了，因為再也沒聽到他們監督高雄的消息了……」「高雄人有台灣價值就能活了，生活品質不是他們注重的」。