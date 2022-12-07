恐嚇王鴻薇音檔曝光！男威脅「再弄黑道會開槍」 被問是誰秒掛電話 @ChinaTimes ​

代表國民黨參加台北市第3選區立委補選的王鴻薇，今（7）日自爆辦公室接到恐嚇電話，遭嗆「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」。對此，台北市長當選人蔣萬安在臉書聲援王鴻薇，強調絕對不會退讓，未來會以更強勢、更鐵腕的方式對抗黑道。

王鴻薇透露，昨日下午辦公室接到恐嚇電話，對方稱「你會被人家開槍啦，我不騙你啦…我不騙你啦！齁你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」，隨後就將電話掛斷，得知狀況後已在昨晚赴警局報案，同時申請隨扈保障人身安全，並將錄音檔公布在臉書上。

「絕不允許黑暗勢力染指台北！」蔣萬安今日在臉書聲援王鴻薇，指出王僅是依照民主機制參選立委，並發揮民代天職關切社會治安，但辦公室卻因此接到恐嚇電話，威脅繼續抨擊黑道就可能被開槍，但民主、法治不只是大家引以為傲的生活方式，更是不可動搖的普世價值。

蔣萬安強調，電話那端的黑暗勢力，已經踩到民主與法治的紅線，全台北市民都無法接受，「我們非但不會退讓，還要更強勢、更鐵腕的對抗黑道，讓台北擦亮首善之都的招牌！」