已經成立十年的建蓁環境教育基金會，始終秉持著「從環境、人文、教育著手，以永續發展與公益回饋為主軸」策劃許許多多好行好玩好看好吃的活動，藉以喚起社會大眾重視、保護環境與資源，創造人與環境和諧關係。過去十年來，參加過建蓁環境基金會所策劃的營隊和活動的民眾，最常的反饋意見就是，「這就是我們想給孩子找的活動！大人也好想玩！」。這次「跟著建蓁HiTaiwan—山海嬉遊紀」10年有成成果展，12月9日到11日上午9點到下午5點在松山文化創意園區北向製菸工廠登場，規劃了七大環境主題X六大環境展區，免門票入場。

建蓁環境教育基金會帶領小朋友體驗種稻瞭解米食文化。(戴志揚翻攝)

「跟著建蓁Hi Taiwan-山海嬉遊記」活動現場有 50項創意抒壓手作，讓大眾享受五感心體驗。(戴志揚翻攝)

「跟著建蓁HiTaiwan—山海嬉遊紀」六大展區，包括：

1) 建蓁人物走廊：跟著充滿創意的風型人，很有行動力的土型人，進入山海溪流與田園間，發現地方生機，認識有趣的人。

2) 建蓁花園：建蓁基金會今年出版《我的東引你的小島》《食在四方—建蓁華文飲食文選》《山海嬉遊紀》《青草生活360度》等四本書新書發表會，同時邀請蕨類教父郭城孟、職系作家胖胖樹王瑞閔、畜產專家廖震元等人，三天展期舉辦了12場充滿智性與感性的知識講座等。

3) 建蓁工作坊：動動手動動腦，好Fun好手作DIY，50場次課程。

4) 建蓁圖書館：賞讀當代環境文學、聆聽Podcast、建蓁文學獎作品與科學繪圖。

5) 建蓁廚房：邀請廚藝絕佳的飲食團隊現場供應好食，讓大家體會兼顧營養與美味的食材滋味。

6) 七大主題市集：承載好理念的產品與活動，品味美味與質感之餘，透過各攤位活動，互動學習。

建蓁環境教育基金會致力於環境永續教育，舉辦親子體驗農作課程。(戴志揚翻攝)

這十年來，建蓁環境教育基金會努力發掘臺灣的無限生機，設計各種活動，透過觀察、聆聽、嗅聞、品嘗、觸摸，嬉遊我們生活的大小島嶼山海之間，尊重各種活躍的生命力量，於山海溪流間體驗自然的心跳與脈動。深信「每多認識一個地方，每個地方的生機將被您更加珍惜。」基金會也希望社會大眾能夠跟著建蓁Hi Taiwan，發現深藏在美麗島嶼的地方生機。