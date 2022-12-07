IDC最新2023年台灣資通訊(ICT)趨勢預測中，將低軌衛星發展列入10大趨勢之中。IDC指出，低軌衛星因SpaceX的發展受到關注，俄烏戰爭的發展則加速催化了各國對低軌衛星的布局，越來越多的區域意識到衛星通訊在敏感的地緣政治下具備不可取代的必要性。而工業局方面，近2年共輔導9案計19家業者投入包含家用、車用、海事及航空等4大低軌衛星終端設備研發成果，共計帶動5.2億元投資額。

IDC指出，今年5G Release 17標準制定首次將NTN非地面網路納入，主要著眼於NTN會是未來6G通訊標準的關鍵技術。另外，今年Apple發布的iPhone 14也開啟衛星通訊做為緊急救援的功能，Android亦表示下一版作業系統將此功能加入。在眾多衛星業者持續投射低軌衛星進入軌道，且各國政府逐漸開放相關頻段條件下，IDC預計2027年有8成的全球前兩千大企業會視低軌衛星為偏遠及高風險地區的網路覆蓋補強措施方案。

工業局為推動低軌衛星產業發展，透過主題式研發計畫輔導國內產業從元件供應朝向系統整合發展，期強化國產化終端設備系統整合實力，及早布局國際衛星商供應鏈。在110年已推動5案共10家業者，包括：創未來科技、昇達科(3491)、耀登(3138)、奇鋐(3017)、台光電(2383)、鐳洋科技、明泰(3380)、台燿(6274)、金像電(2368)、穩懋(3105)投入研發家用及車用終端設備及關鍵元件。

111年工業局再鼓勵海事及飛行器終端與關鍵技術開發，共計輔導4案、9家業者投入研發，包含：「海事終端設備系統整合開發」(川升公司、全一電子、星路科技；芳興科技、中衛科技、聯德動能)、「飛行器終端設備系統整合開發」(稜研科技、凌威航太)，以及「低雜訊放大器關鍵技術開發」(漢威光電)等。