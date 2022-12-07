法務部行政執行署高雄分署6日舉行「123聯合拍賣會」，此次拍賣除了包含義務人的土地、農地、道路用地外，還出現了百貨的專櫃櫃位；此次51歲陳姓男子因酒駕拒測遭裁罰18萬元，卻多次傳喚未到，因此名下大樹區的土地已20萬成功拍賣。此次拍賣拍定總金額為390萬餘元，國庫入帳亮眼。

此次拍賣土地有高雄市大樹區水寮段土地、三民區舊尖美百貨2樓女裝專櫃攤位、澎湖縣湖西鄉農地、大寮區翁公園段道路用地、林園區龍潭段等土地，5筆項目皆成功拍賣出去，拍定總金額合計為390萬6108元。

51歲的陳男早已被吊銷駕照，但2020年2月6日依舊在大樹區酒駕上路，遭到員警攔查後，陳男拒絕酒測，依法開罰18萬元，且終身不得考照。

高雄地方法院3月時傳喚陳男到場說明，但陳男仍沒有現身，法院祭出最後警告，要查封及扣押陳男土地，陳男仍無動於衷，最終此次拍賣以20萬1100元拍定賣出。

高雄分署表示，一般民眾常誤認為酒駕罰鍰的金額不大，應該不會查封土地、房屋，此為錯誤觀念，為保障國民生命安全，維持社會秩序所制定的規範，生命法益保護大於任何其他法益，因此酒駕罰鍰查封義務人不動產，並無違反比例原則問題，民眾切勿認為金額不高，就可以置之不理。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！