看好台日解封，雙方旅客明顯開始回溫，台灣虎航繼開航桃園-札幌（新千歲）航線後，今（7）日又宣布將於明（2023）年1月17日正式開航桃園-新潟航線，也讓新潟成為台灣虎航飛往日本的第16個航點。

「穿過縣界長長的隧道，便是雪國。」位於日本北陸地區的新潟縣，因日本作家川端康成的《雪國》一書，成為許多人心目中雪國的代名詞。除了充沛的雪量造就當地多采多姿的冬季活動外，豐富的溫泉鄉也讓這裡的冬季旅遊更增添魅力。

桃園-新潟航線開航初期，每週營運二班，去程航班編號IT228，每週二、五上午11：00自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT229，每週二、五下午16：00自新潟機場起飛。

為慶祝開賣，台灣虎航將於2022年12月8日上午10:00起至2022年12月9日晚間23:59推出單程未稅NT$3,299起的價格，搭乘日期為2023年1月17日起至2023年3月25日止。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。