最近，興富發建設位在台中烏日高鐵特區建案「夢幻誠」開始完工交屋，是集團歷年來，最大規模的住宅案。除了鄰近高鐵站交通地利之外，最讓住戶驚豔的是，能在都市裡坐擁7,600坪國際森態城，享受近2,000多坪的天光水綠。當年，興富發為了這片美景，砸下重金投入近五千萬，以生態喬木和灌木進行打造，為城市綠美化做出努力。 興富發在台中「夢幻誠」打造2,000多坪的天光水綠。

令人意想不到的是，興富發集團很多建案的景觀植栽，是由總裁鄭欽天親自挑選的！有時候，鄭總裁會親自出馬，到全台各地，甚至遠赴花蓮等地區的苗圃來選樹，選擇基本原則是「適地適種」，挑選的樹木除了要有型，也考慮包括水分需求、土壤條件、溫度適應性、植樹空間、光度需求等存活條件。

在運送的車程中，也完整保留樹木原來的樣子，不會過度動刀對它修剪，種植的時候，確保樹木能存活下來。鄭欽天也特別吩咐，要貼心地注意到，未來住戶在社區內觀賞、走動的安全性，努力呈現出最美的一面。

選樹是學問之外，其實，建商在蓋房推案的時候，可能都會遇到原本在工程基地上，許多老樹需要被移植保護，會依照法令，把這些老樹移到「樹木銀行」，像是台北市政府2013年設置的「樹木銀行」，用來保育老樹，不只擔負起樹木的「出納」工作，還扮起「月下老人」，為樹木媒合好人家。

打造環境永續，興富發集團也依據內政部頒定的「綠建築解說與評估手冊」規劃綠建築建案。綠建築標章評估主要以生態、節能、減廢、健康等四大面向，與生物多樣性指標等九大量化指標進行評鑑。

目前，興富發取得的綠建築證書，計有黃金級2件、銀級9件、銅級3件、合格級4件，如位在大直的「台北CBD時代廣場」，就是新世代商辦代表作之一。