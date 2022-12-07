葡萄王（1707）11月以營收11.62億元，創下歷史新高，月增36.55％、年增9.86％；累計前11個月營收92.81億，年增6.15％；法人看好全年營收衝破百億元大關，將可輕鬆達標。

營運表現耀眼的葡萄王，台灣事業體11月持續暢旺，母公司葡萄王海內外代工創單月歷史最高業績；子公司葡眾表現亮眼，月增、年增同步雙位數成長，二事業體聯手寫台灣市場最佳紀錄。

隨著大陸多地已開始放寬防疫微解封，將帶動上海葡萄王營運復甦，集團表示對比往年12月單月營收表現，加上中國市場回溫，Q4營收有信心優於預期，全年突破百億大關樂觀可期。

葡萄王表示，由於2023年農曆春節提早至元月，已有許多客戶預排下單備貨，並布局多地多倉策略，以避免區域防疫管控可能造成庫存不足或無法發貨的情況。上海葡萄王目前訂單能見度已至春節後，將會配合客戶需求執行生產與發貨。

葡萄王日前獲台灣指數公司公布，增列為臺灣上市櫃生技醫療股價指數成分股之一，此次調整已在11/16盤後生效。葡萄王以穩健營運、優質配息率並滿足市場流動性交易等評比，被肯定為臺灣生技醫療產業具產業代表性指標。接下來，集團會以獨立研發的脂肪肝植物新藥GKAC跨入植物新藥領域，挑戰難度更高但產值也更大的市場。