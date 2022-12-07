桃園市長鄭文燦因論文抄襲遭台大撤銷學位，國家圖書館12月5日上午9時完成論文下架。鄭文燦坦言內心有遺憾，但論文有部分的來源沒有引述，「這是我自己的疏失，我願意來承擔，也希望未來學倫的審議可以建立更明確的標準。」另外，民進黨立委蔡適應在博士論文遭台北大學撤銷後，5日現身立法院時媒體詢問是否將會請辭或提出申訴等等，蔡適應沒有多做回應，而是跳針式地要外界去看他的五點聲明。

中生代論文抄襲事件連環爆！學者：學術標準是基本標準 別再硬拗

民進黨在九合一大選過程，新竹市前市長林智堅「論文門」事件，兩個碩士學位分別遭到台灣大學及中華大學撤銷，為了防止事件持續延燒，同時也避免民進黨立委高嘉瑜所稱的「一屍五命」一語成讖，桃園市長選舉綠營採取「堅下鵬上」，但選戰結果出爐仍不敵民意。

九合一選舉結束之後，民進黨「論文門」再爆出新事件，這回主角變成鄭文燦及蔡適應。傳出鄭文燦可能要競逐黨魁之際，爆發台大國發所碩士學位因論文涉抄被撤銷，是否會影響到蔡英文的布局以及鄭文燦的下一步？對於這些問題與爭議，鄭文燦回應「學術歸學術、政治歸政治」。

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為「鄭文燦錯了，學術標準是基本標準，若現在還在硬拗，只會讓社會觀感覺得很煩。」台灣大學政治學系副教授彭錦鵬表示，鄭文燦信用已經破產，不管是想要角逐黨魁或閣揆，恐怕是連想都不要想；彭錦鵬副教授更指出，蔡適應學術成就已達到博士階段，而博士是未來要為人師表，所以博士論文抄襲更讓人無法接受。

角逐黨魁卻遇亂流！鄭文燦關鍵字 「論文、抄襲、撤銷、學位」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/01～2022/12/04）分析，鄭文燦近一週網路熱門關鍵字幾乎圍繞在「論文、抄襲、撤銷、學位」等議題，他的指導教授「陳明通」、口試委員「林佳龍」以及同樣遭到撤銷學位的黨內同志「蔡適應」，皆出現在鄭文燦的關鍵字名單。另外，鄭文燦的回應，包括「道歉、坦然面對」也是網友熱議焦點，而涉抄事件傳出之後，鄭文燦的的下一步是否會受到影響？因此「閣揆、行政院長、主席」相關字詞擠進熱門關鍵字。

選舉失利論文再重創！蔡適應關鍵字「博士論文、抄襲、撤銷」

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/01～2022/12/04）蔡適應近一週網路熱門關鍵字，很大一部分聚焦在「台北大學、審定、博士論文、抄襲、撤銷」議題，由於鄭文燦論文事件比蔡適應博士學位糟撤銷早一日爆發，因此「鄭文燦」名字也出現在蔡適應的熱門關鍵字。事件爆發後，蔡適應的相關回應，像是他在臉書發文說明，博士論文本文部份附註「漏列」，以及對師長與母校造成的困擾「深表歉意」，尊重審議結果等相關字詞都是蔡適應近一週的熱門關鍵字。

羽球場天花板坍塌、論文抄襲 鄭文燦負面聲量屢飆高 卻次次傷身

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/01～2022/11/28）統計調查，鄭文燦近五個月網路聲量，出現數起熱議事件，負面聲量皆不低。負面聲量討論度最高峰出現於12月2日，鄭文燦發出五點聲明，證實碩士論文因為涉及抄襲遭台大撤銷學位，事件爆發後鄭文燦立即表示「願意再一致歉」，而當日的負面聲量一舉衝上3萬5,750筆，正面聲量僅1萬0,951筆。

負面聲量第二波高峰落在9月20日的桃園八德運動中心天花板崩塌事件，畫面登上國際媒體版面引起熱議，雖然鄭文燦表示承包商須負最大責任，但他的負面聲量卻飆上1萬0,955筆，正面聲量近乎砍半僅5,255筆。此外，鄭文燦近五個月負面聲量第三高峰為7月23日，鄭文燦陪同民進黨苗栗縣長參選人徐定禎赴白沙屯拱天宮參拜，廟方當時請一名跪地還願婦女暫時禮讓1分鐘，但該名婦人起身後怒嗆「有你們這種政客真丟臉」，使得鄭文燦負面聲量達到1萬0,827筆，正面聲量3,125筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

選舉「黑影幢幢」熱議度不如抄襲事件！ 蔡適應近五個月聲量高點「學歷」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/01～11/28）統計調查，近五個月蔡適應網路聲量三波負面聲量高峰都幾乎都與學歷有關連。其中負面聲量最高點落在12月3日，負面聲量1萬7,304筆，正面聲量4,033筆，當日爆發蔡適應台北大學博士學位遭撤銷，臉書致歉「尊重審議結果，將提出申訴」，而蔡適應本人兩天後才現身立法院，面對媒體詢問相關事宜，蔡適應未多做回應。

負面聲量第二高點出現在12月3日，同樣是論文事件。蔡適應在參選基隆市市長期間，時代力量議員候選人，包括江欣怡、陳志明與劉仕傑共於9月1日共同召開記者會，爆料蔡適應的台北大學博士論文涉嫌抄襲30份文獻，其中還抄襲維基、百度與林右昌投書《遠見雜誌》的文章，抄襲比例達33%，當日蔡適應負面聲量7,314筆，正面聲量2,397筆。負面聲量第三高點同屬學歷、學校事件。8月15日蔡適應已在先前澄清自己的高中學歷，並重申未就讀過基隆高中，不過國民黨隨後指控，蔡適應明明是高雄鳳山高中畢業，卻混入基隆高中校友會任理事長，並對外聲稱校友，網路上相關討論的負面聲量3,194筆，正面聲量1,031筆。

論文抄襲負面聲量高 學者：蔡英文一舉毀了民進黨中生代

無論是鄭文燦或蔡適應，兩人的論文事件負面聲量皆遠高於正面聲量，台灣大學政治系副教授彭錦鵬指出，在台灣若因犯罪入獄服刑，對台灣人來說，對於出獄後的更生人接受度反而更高，但政治人物因為學術人格的欺騙「選民很難忘掉」，所以在論文上涉及抄襲，恐怕未來政治前途皆毀掉。

施正鋒也指出，民進黨部分中生代政治人物在學術上有抄襲疑慮，老百姓會怎麼去看待他們的人品，而在一連串論文抄襲、學歷風波事件之後，民進黨黨內會變成人人自危，尤其是在林智堅陷入「論文門」事件時，總統蔡英文當時還下令全黨力挺，並喊話林智堅戰清白，施正鋒說現在回過頭來看，蔡英文那時的作法，也算是一舉毀掉了中生代政治明星。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月01日至2022年12月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鄭文燦、蔡適應』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。