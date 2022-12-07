20多歲的陳先生，大學畢業4年，一直沒有找到穩定工作，偶爾打零工，近年遇上疫情更常賦閒在家，除一般起居飲食，多在房內滑手機、看電視；最近更常用手機不斷購物，收貨後凌亂堆積在房內，除將積蓄耗盡，更欠下債務。媽媽擔心情況失控，日益嚴重，便向精神科醫師求助。

書田診所精神科主任陳家駒表示，男子的情況很可能是罹患「購物癖」，是一種強迫性購物的心理行為失當障礙，也稱為強迫性購買症、購物成癮、購物狂，概念上泛稱為「非理性購物（消費）」。

陳家駒指出，引起非理性購物的因素，可能是消費者與商品價值的關係扭曲失衡，消費者本身定力、心態狀況不佳，無法辨識商品價值與價格是否相符，加上不良的購物環境，網路購物、各種強勢推銷的誘惑，信用卡、線上支付的便利，即使無法看到實際物品，仍忍不住要購買，輕易取得商品。

和其他成癮者一樣，若沉溺於消費誘惑陷阱，將造成個人失控，錢財損失，生活失常、困難、萎靡不振，個人剩餘價值不斷被剝削掏空，更可能沉淪犯罪。陳家駒表示，購物成癮有幾個特點，花錢時沒想過自己有多少錢、買入的東西不一定真的需要、很多購買的東西都沒用過、同樣的東西重複購買、要購物消費才會感覺快樂、覺得不買不行、在購物後經常覺得後悔等，當發現自己有前述特點且已影響日常生活造成財務問題時，可能有購物成癮的徵兆。

針對非理性購物者，陳家駒表示，可以透過行為成癮治療、藥物治療、認知行為治療等，多管齊下來改善成癮的情況，逐步建立理性消費行為及生活習慣，計劃管理金錢財務，謹慎認真理財，練習自我心智管理，管控慾望，抗拒壓力誘惑，並遠離不良購買情境。他提醒民眾儘量在實體消費，認知後消費，了解自己消費的動機原因，不使用預借、信用卡等，避免超過自己付款能力。另外，也要堅持需要的消費而非想要的消費，學習辨識商家商品真假虛實，價格與價值是否合理，了解認清各種誘惑詐欺陷阱。

有時購物成癮也伴隨著憂鬱、焦慮、強迫等，陳家駒提醒，除接受醫師治療外，養成規律的生活作息，充足的睡眠，適量的運動，適時舒壓，學習培養正確的理財觀念，都有助於改善成癮情況。