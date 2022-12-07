現年57歲的港星夏文汐因出演三級片《唐朝豪放女》爆紅，而有著「最艷脫星」的美稱，在2019年曾暗示自己已回復單身狀態，外界瘋猜她與富商丈夫黃冠博離婚了。近期更高調與小鮮肉合拍跳舞短片，男方被爆疑為夏文汐新歡。

日前，夏文汐在抖音上上傳一則與小鮮肉熱舞影片，只見影片中的她穿著黑色絲襪，即便已經57歲了，身體依然相當靈活，與男方勁歌熱舞也不顯疲態。此外，她與男方也展現驚人的好默契，不時有拉手，對視的互動片段，可見兩人在舞蹈上已配合許久。對此，由於夏文汐自從與黃冠博疑似離婚後，再未鬆口談論到自身的婚姻狀況。有不少網友們見影片中互動，紛紛猜測男生是她的新歡對象。

影片曝光後，有網友指出該名男子是夏文汐的跳舞老師，並非外界所稱是她的新歡。讓粉絲們更感好奇，探問網友關於兩人的內幕，在網上引發熱議。直到釣出陳文汐親自留言表示真是舞蹈老師，才平息這場風波。

夏文汐分享與小鮮肉共舞影片。(圖／翻攝自微博、夏文汐抖音)

事實上，夏文汐相當喜愛在社群平台上分享自身的生活點滴，而在她的抖音帳號中，可見到她近年來保養的相當完美。雖然歲月依然在她身上留下不少痕跡。但整體而言，女神風采依舊，相當迷人。