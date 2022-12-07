泰山（1218）12月2日召開董事會，決議處分全家持股，處分張數不超過4.35萬張，約佔全家股票的兩成。消息一出，引發各界關注，在5日晚間於在證交所發布重訊，透過鉅額交易4萬3300張全家（5903）股票給「特定人」，總金額約80.97億元，處分利益54.53億元，但並未透露「出脫」對象。

泰山72小時內賣掉近九成全家持股

泰山發言人雷松清5日表示：「為活絡長期股權投資價值、提升股東權益及改善財務結構。本公司經12月2日董事會決議通過，授權董事長於不超過43,500張範圍內處分全家股票，當天亦完成內部人轉讓持股之申報，並發布重大訊息公告。今透過鉅額逐筆交易4萬3300張，總金額約80.97億元，處分利益54.53億元。」至於買家是誰，泰山表示，由於是逐筆交易，不清楚買家是誰。

而根據櫃買中心公布鉅額交易資料，泰山於星洲瑞銀券商賣出43,300張全家股票，共有兩筆交易，每股金額187元，總交易金額逾80.97億元，泰山處分持有全家50.1萬股權約87%。

大股東龍邦怒喊告！泰山4點回應

泰山大股東龍邦國際也發佈書面聲明指出，泰山此舉已經嚴重損害公司商譽，並對公司治理造成不可抹滅之損害，更漠視廣大股東權益。作為大股東，龍邦將循正規管道向主管機關提出申訴並研擬依法提告。

泰山回覆大股東龍邦的疑問，表示泰山處分全家案，「處分過程完全符合程序」，包含：

一、經理部門事先徵詢2位外部律師出具法律意見書，並經過審計委員會及董事會的充分討論，經董事會合議決議後及通過相關授權事項後，始進行相關出售程序。

二、全家便利商店係泰山企業之長期投資，售出全家股票完全不影響公司本業經營，並不適用公司法第185條之規定，歷年來已有許多上市公司處分長期投資股份之案例可供參考。

三、泰山投資全家便利商店，歷年從全家分得之投資收益，佔公司淨利的比重，從2017年的高達91％，逐步降低至2020年的56％，顯見公司大幅改善本業經營，減少對業外投資收益之依賴，透過處分此業外投資，將可進一步專注於本業經營。

四、國內外的投資環境詭譎，對未來便利商店的經營有許多挑戰，現階段進行此投資的獲利了結，除了確保公司股東利益，更可改善財務結構、充實營運資金，促進公司本業之增長。

近一週「泰山」的聲量2,123筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，近一週內關於「泰山」的聲量趨勢達2,123筆。消息一出，網友紛紛討論，「經營權還要打什麼，龍邦都快吃下一半了」、「可能要用這筆錢把股權買回來吧」、「泰山這算是金蟬脫殼吧」、「搶經營權（X）炒股（O）」、「怎麼這幾年都在上演經營權之爭，大同、泰山、長榮」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月29日至2022年12月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『泰山』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。