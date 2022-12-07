2022年全台房市多空交疊，隨著2022年即將邁入尾聲，由台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「2022年房市代表字」網路票選結果出爐，今年由「升」字拔得頭籌，獲得約6成民眾認同，獲選原因為「物價升利息升，房價升升不息」；民眾票選年度最有感的房市新聞則為「央行連續升息 購屋貸款利息增」，也正好呼應房市關鍵字，顯示升息為2022年影響民生最鉅的財經大事。

2022年前三大「最有感」房市焦點

根據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2022年十大房市新聞，有超過7成民眾對「央行連續升息 購屋貸款利息增」最有感；其次為「缺工缺料營建成本漲 爛尾樓暴增」，以及「平均地權擬修法 預售屋禁換約轉售」，成為今年前三大房市焦點議題。

另外，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，「房市」近一年內關鍵字和台灣房屋的問卷調查同樣出現「升息」，顯見在網路聲量上一樣備受關注，另外民眾也很在意「通膨、房價」和購屋資金有關的話題，針對炒房的字詞「移轉、預售」等也有討論。

近三年關鍵字從「旺」、「漲」到「升」台灣房屋房市代表字票選係由台灣房屋經紀人員進行第一階段票選，選出各10組代表字與房市焦點新聞，再透過民眾進行第二階段網路投票，選出十大「2022年台灣房市代表字及房市新聞」，統計時間自11月1日至11月28日，本次調查總計回收1,365份樣本。台灣房屋連續14年舉辦房市代表字票選，2019年「回」，2020年「旺」，2021年「漲」，2022年則為「升」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，為了抑制通膨，今年幾乎全球都搭上升息列車，台灣也從長年低利的狀態，進入升息循環，讓購屋族荷包縮水有感，加上股市震盪、趨嚴的房市政策，讓年底交易量進入冷靜期。

觀察近三年房市代表字，2020年開始進入疫情時代，台商回流、市場熱錢豐沛，房市走向「熱錢多、利息低」買氣暢「旺」的景況；2021年一波波打炒房、重稅政策出爐，加上營建成本高漲效應，帶動全台房價「漲」聲不斷；來到2022年，除了房價持續上揚，全球進入升息循環，央行為抑制通膨，連續三度「升」息，累計升息幅度已達2碼，房價、物價、利息升升不息，對房貸族壓力衝擊不小。

2023房市「短空長多」 低總小宅當道

今年房市受多空交雜，影響購屋族信心，張旭嵐分析，台灣產業經濟發展基本面長期仍看多，且剛需有撐，房市走向仍多大於空，後續房市表現可觀察三大變化，一、「利率變化」，是否持續升息，恐牽動房市買氣；二、「政策變化」，平均地權條例排審修法，如通過將影響預售屋市場。三、「產業發展」，今年股匯市影響投資信心，因此明年整體經濟、區域建設等，仍是攸關買氣的主要關鍵。張旭嵐並指出，12月起已解除戶外口罩令，店面、商辦等收益型產品，可望因觀光景氣回溫而活絡；另外受房價升、利息增影響，購屋族基於預算考量，將更趨向於買的精、買的省的低總價產品。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月06日至2022年12月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『房市』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。