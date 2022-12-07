世界盃足球賽風靡全球，本屆世足賽日本和韓國雙雙踢進16強，讓許多亞洲球迷嗨翻，直呼本屆世足「亞洲崛起」。其中在小組賽中被分到「死亡之組」的日本，更是在不被外界看好的情況下贏過德國與西班牙兩支強隊晉級16強，讓許多日本網友都非常激動興奮。雖然在5日的比賽敗給克羅埃西亞，無緣8強，但幾場比賽下來日本隊已經讓許多人深受感動，不少人都表示「他們已經做得很好了」。

日本在本屆世足賽的精彩表現，也讓許多人聯想到知名的國民足球動漫《足球小將翼》。其實除了《足球小將翼》之外，ACG大國日本也有許多足球相關的動漫作品喔，今天就跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看日本的6部人氣足球動漫吧！

《足球小將翼》

從1981年就開始連戴的《足球小將翼》，陪伴無數人走過童年，是幾乎所有日本人說到足球第一個會想到的動漫作品，主角大空翼更是不少職業足球員心中的偶像。漫畫從大空翼小學開始，一直畫到中學、前往歐洲，最終進軍奧運的故事。讀者們見證了他一路走來的成長，在充滿熱血、奮鬥的心路歷程中被深深吸引，不少人都是因為這部作品才感受到足球的魅力。

《足球小將翼》在1983年被製作成動畫，並在2018年也推出了動畫最新改編作。雖然已過多年，但這部作品仍是許多人心中的足球動漫唯一經典。在本屆世界盃中，也出現許多和《足球小將翼》情節不謀而合的巧合場面，像是在C組分組賽中沙烏地阿拉伯爆冷門以2：1踢贏阿根廷，在比賽中所使用的「越位陷阱」就曾在《足球小將翼》中出現過。

此外，日本在本屆世界盃小組賽以2：1打敗德國，精彩的逆轉劇情其實曾在《足球小將翼》裡上演，在漫畫中大空翼所屬的日本隊曾在世界盃青少年足球決賽中以3：2的成績贏得與西德隊的比賽。在日本於世界盃對上德國逆轉勝時，不少人都立刻想到《足球小將翼》中的這個名場面，覺得簡直就是「神預言」。

《足球風雲》

《足球風雲》自1990年開始連載，並於1996年完結，也是日本非常早期的足球動漫作品。故事講述由田仲俊彥、白石健二、平松和廣等三人主角群所組成的「鐵三角」，從國中時期到一起追隨偶像久保嘉晴進入足球名校，並一路在高中球賽中奮鬥的故事。隊友間的深厚羈絆，以及追隨夢想的堅持不懈，讓許多人看了大受感動，也是不少人心中經典的足球動漫作品。

《閃電十一人》改編自角色扮演遊戲，自2008年開始連載，同年改編成電視動畫版，在臺灣也有相當高的知名度，是不少人的童年回憶，更是許多臺灣人提到「足球」第一個會想到的動漫作品。《閃電十一人》講述主角圓堂守憑藉著恆心與毅力，讓雷門中學足球隊從一個僅有7人的弱隊，逐漸蛻變成長，克服諸多困難後前進海外，最終成為世界冠軍的故事。熱血又勵志的情節，讓許多人在小時候看到的時候都忍不住燃起「好想踢足球」的念頭。

《DAYS》（足球宅男）

《DAYS》自2013年開始連載，並於2021年完結，後續還推出了續篇《DAYS-fragment-》，在2016年也被改編成動畫版，是相對較新的足球動漫作品。劇情講述一名沒有任何特色及優點的平庸少年柄本盡司，在進入高中後認識了同校的古怪足球天才風間陣，被帶到足球隊之後展開了一連串青春熱血的足球故事。主角平凡無奇的設定，讓人非常有代入感，透過努力從一個門外漢成為足球員的歷程，激勵了不少人的心。

《青之蘆葦》

《青之蘆葦》（アオアシ）作品名中的「青」（アオ）指的既是「青春」也是日本國家足球隊的代表色「藍色」；「アシ」除了「蘆葦」外，也代表踢足球的「腳」；「アオアシ」則是「藍色蘆葦」，有「不成熟」的意思，作品名稱頗具巧思。自2015年開始連載的《青之蘆葦》，在今年推出了動畫版，目前尚未完結，在今年（2022）4月也開始播出電視動畫版。該作以「日本青年盃」為故事背景，講述擁有特殊天賦的主角青井葦人，與夥伴們在青年盃中一同奮鬥成長的故事，熱血的劇情頗受歡迎。

《BLUE LOCK 藍色監獄》

不同於其他足球動漫總是以隊友間的友情、羈絆、成長等溫馨元素做為故事核心，《BLUE LOCK 藍色監獄》以殘酷的「閉門訓練」為主題，劇情講述日本在2018年世界盃足球賽止步16強後，日本足球聯盟為了2022年世界盃發起了「藍色監獄計畫」，在全國召集了300名18歲以下的優秀前鋒，進行嚴格的閉門訓練，經過層層淘汰最後選出一名「最強前鋒」。該作自2018年開始連載，並於今年10月播出動畫版。由於動畫推出時間剛好搭上世足賽的熱潮，在近期造成不少話題。

哪些足球動漫討論度最高？近一年網路探索概念帶你看！

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「日本足球動漫」的近一年探索概念中，身為日本國民足球動漫的《足球小將翼》就佔了兩個區塊，足以顯示該作在眾人心中的地位；《BLUE LOCK 藍色監獄》則因為動畫開播時間剛好搭上近期的世足賽，也受到不少討論；至於標竿作《足球風雲》，則因為今年推出全新原創劇情的動畫《足球風雲！Goal to the Future》致敬經典，引發網友熱議；《青之蘆葦》也因為今年4月剛推出動畫版，而造成不少討論。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月06日至2022年12月05日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『日本足球動漫』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。