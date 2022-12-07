旅遊復甦潮引爆，萬事達卡全面升級2023年用卡優惠，除了提供全台星級旅宿買一晚送一晚、頂級餐飲最低65折起、AVIS國內租車低至5折起優惠外，更將權益優惠擴及享樂生活，提供高爾夫禮遇最低2540元起、訂購電影票最優享75折的禮遇。

隨著疫情管制逐步鬆綁，台灣旅遊熱潮已經湧現。根據聯卡中心數據統計，今年台灣人在住宿消費方面，平均每月信用卡消費筆數達128.8萬筆，已突破疫前最高紀錄。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡調查，近4成台灣民眾在國內旅遊時想住在更親近大自然的飯店與景點民宿，且有近8成民眾在旅遊時傾向安排更多戶外與體驗行程。因此在2023全新尊榮禮遇中，萬事達卡不僅擴大與宜蘭綠舞國際觀光飯店、花蓮秧悦美地度假酒店等坐擁自然風光的頂級飯店合作，提供世界卡持卡人專屬泊食專案優惠，更囊括全台北中南的高爾夫球禮遇，全方位滿足旅遊消費需求，讓持卡人暢享旅遊時光。

萬事達卡精選全台優質旅宿，提供買一晚送一晚住宿方案：除萬事達卡世界卡持卡人可尊享坐落知名溫泉勝地的晶泉丰旅，買一送一專屬禮遇外；萬事達卡鈦金卡以上持卡人則可以同等禮遇入住捷絲旅系列酒店之西門館與宜蘭礁溪館，萬事達卡要讓持卡人花費減半、幸福加倍。

萬事達卡提供世界卡持卡人尊享平日2人午餐65折起優惠，鈦金卡以上持卡人則可盡享平日午、晚餐9折的禮遇，全台包括：高雄林皇宮或台中林酒店的森林百匯、台中日月千禧酒店饗樂全日餐廳等多間頂級自助餐廳皆提供該項優惠。

萬事達卡提供全持卡人於即時預訂首選平台「FunNow」訂購電影票75折禮遇、持卡人透過「樂活網Free Living」線上訂購電影票，則可享有免手續費優惠。此外，萬事達卡提供foodpanda專屬優惠碼，持卡人最高可享250元外送優惠。

因應消費者海外網購的需求攀升，萬事達卡額外提供世界卡持卡人於淘寶消費天天免3％手續費的優惠禮遇，並提供白金卡以上持卡人最高6380元的全球線上購物保險保障。