弘光科大老福系和青年高中美容科，攜手到日照中心做化妝療法服務。(弘光科大提供)

弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系為讓學生發揮課堂所學專業，提早培養學生就業市場競爭力，也讓高中學生摸索未來志趣，攜手青年高中美容科學生，前往沙鹿區家恩日照中心進行化妝療法服務；由大學生帶著高中生一起操作，幫長輩臉部美容、按摩、美甲，透過專業輔助手法，藉機讓長輩復健、活動筋骨。

老福系副主任余靜佳說，化妝療法在台灣推行有段時間，但很多機構長輩卻很少接觸，覺得很新鮮。特別帶著青年高中美容科學生一起前往日照中心，讓他們發揮課堂的專業技術，由大學生帶著一起服務長輩，同時解說每一個美容步驟，對長輩有什麼樣的幫助。

服務過程中，由老福系大學生與高中生分組進行，從頭部戴美容巾、用化妝棉洗臉、擦乳液、化妝水，每一個動作都是先示範再由高中生跟著做。日照中心內的阿公、阿嬤覺得很新鮮，有的人根本沒有做過臉部美容；過程中不停照著鏡子看自己，阿公也不排斥在臉上塗抹保養品，開心地說：「足促咪，我的臉好像變得更嫩了。」

臉部保養一結束，青年高中美容科的學生在老師帶領下，拿出整套美甲工具，幫長輩們修指甲，兩個學生一起服務，一個人服務一手，修完指甲後，還替阿嬤擦上指甲油，日照中心瞬間變成行動美容院。阿嬤笑說，好像又再當一次新娘子，稱讚學生們的技術很好。

老福系學生江芹說，她發現化妝療法活動讓長輩更有自信，與長輩拉近距離互動，看到他們笑容特別多自己也覺得很棒。另一位老福系學生陳靜瑩指出，多次到機構服務，累積不少經驗，這次進行化妝療法，過程中有阿嬤跟她透露，只有在結婚時化妝過、做過臉部保養，這次讓學生服務感受到年輕的氣息，很開心！

青年高中美容科學生曾筱媛表示，過去兩年因疫情影響，幾乎沒有外出當志工服務，這次跟著大學生一起服務長輩學習如何與長輩互動，像在按摩力道上要細心控制，對長輩要更有耐心溝通。另位美容科學生吳宜蓁說，以前服務對象都是年輕人，這次對象是長輩感覺很特別，過程中要不斷問他們的感受隨時關心長輩。