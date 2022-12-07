女屋主（長髮）看著房子全被燒得焦黑，她哭得雙眼通紅。（洪靖宜攝）

隔壁也遭波及。（洪靖宜攝）

高雄市前鎮區1棟透天樓房今天凌晨發生火警，疑似因1樓神明廳底下雜物起火，火勢迅速延燒，屋主兒子的陳姓女友被救出後急救不治。女屋主看著房子全被燒得焦黑，她哭得雙眼通紅，她提到，兒子女友是為了看2隻愛犬來他們家住一晚，未料發生憾事。詳細起火原因由消防局鑑識中。

高雄前鎮區崗山中街一處透天住宅7日凌晨3時許發生火警，警消人員獲報後趕抵現場，現場已經竄出濃煙，火勢一發不可收拾。呂姓女屋主和兒子陳姓男子順利逃出，不過陳男的女友陳姓女子未逃出，消防人員在1至2樓夾層房間內找到人，趕緊將人送往醫院急救。不過，遺憾的是，陳女送醫後仍宣告不治。

火勢於30分鐘後撲滅，疑似因1樓神明廳底下雜物起火，火勢迅速延燒，但詳細的起火原因仍待火調人員進一步釐清。

重回火場，透天厝已被燒得焦黑，不少左右鄰居趕來關心，女屋主坐在門外，看著被燒光的房子哭的私心裂肺，她哭紅雙眼，失魂落魄，親戚也趕到場陪伴。女屋主說，當時陳姓女子是為了看愛犬到男友家住一晚，未料發生憾事，2隻狗也喪命火海，全家人陷入悲傷情緒。

隔壁透天厝也被波及，一樓的家具全毀，門口的2輛機車也無一倖免。