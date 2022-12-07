蘆洲競選總部主委、湧蓮寺主委陳宏昌昨在新北市長侯友宜感恩茶會力拱侯友宜參選2024，侯友宜今天表示，感謝市民支持，新北市2030新願景很早已經規劃好，新北各區還有很多他「現在這個角色」要推動的建設，蘆洲有蘆洲醫院、也有環狀線與都更等，要不斷調整步伐、打拚好好做事，用感恩惜福心情，努力把新北市政做好。

近日愈來愈多人拱侯，侯友宜強調，感恩惜福各界在他競選過程給他很多幫忙，這份情、這份義永難忘懷，尤其是市民朋友給他滿滿支持，他會更努力把事情做好。

台灣民意基金會董事長游盈隆指侯友宜已從「哥吉拉」變更兇悍的「大金剛」，侯友宜聽到問題笑著表示「我是人類」不是大金剛，他是新北市長，會帶著市民鼓舞認真打拚，新北還有很多事，要調整做到更好。

侯友宜今市政會議也談到人事規畫強調「內升為主，外補為輔」合理、透明的人事制度才會激勵團隊認真做事，他事後受訪表示，一個團隊能永續不斷接受新的挑戰，最重要是如何激勵士氣，其中人事升遷非常重要，公平人事升遷，可以凝聚向心力，讓同仁願意主動積極做好改變，讓團隊永續創造佳績。

對於新北小內閣，侯友宜表示，會以「內升為主，外補為輔」的原則，也是他從4年前接任市長以來的原則，有很多在新北奉獻多年心力的同仁，表現需要被看到、鼓勵，如果找不到適當人才，或現階段無人可以擔任，才會外補。

對於外縣市有人從需求是否願意借將，侯友宜表示，國家人才為大家所用，如果當事人願意，他都樂見其成，期待國家人才互相交流，大家一起讓土地共好。