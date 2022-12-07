看好台灣、日本邊境解封，旅客明顯回流，台灣虎航繼10月16日開航桃園－札幌（新千歲）航線後，今再宣布明年1月17日正式開航桃園－新潟航線，成為台虎飛往日本的第16個航點。

「穿過縣界長長的隧道，便是雪國。」位於日本北陸地區的新潟縣，因日本作家川端康成的《雪國》一書，成為許多人心目中雪國的代名詞，除了充沛的雪量造就當地多采多姿的冬季活動外，豐富的溫泉鄉也讓這裡的冬季旅遊更增添魅力。

台灣虎航表示，桃園－新潟航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT228，每周二、五上午11時自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT229，每周二、五下午4時自新潟機場起飛。

為慶祝開賣，台灣虎航將於12月8日上午10時起至9日晚間11時59紛止，推出單程未稅3299元起的價格，搭乘日期為2023年1月17日起至3月25日。

台灣虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，同時是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。台灣虎航開航的日本航點，目前為新千歲、旭川、福岡、函館、花卷、羽田、佐賀、茨城、關西、小松、名古屋、成田、沖繩那霸、岡山、仙台等。