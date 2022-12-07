在這一波政治人物的論文爭議中，大學處理程序有所不同，引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，在明年1月的大學校長會議中，教育部將與大學討論，在個案的處理過程，將朝資訊透明、公開的方向處理。

潘文忠今天出席教育基金會年會前接受媒體採訪，他表示，對於學術論文寫作、審查到涉及學術倫理爭議，《學位授予法》及教育部公布的專科以上學倫處理要點都有所規範，一旦有人被檢舉涉及學倫案件，大學應依這些規範處理；同時，教育部也會提出關於處理學倫案的精進措施。

在這次政治人物的論文爭議中，各校處理的方式有所不同，甚至連同一所學校對不同的人都有不同的標準。以台大為例，對於認定前新竹市長林智堅的論文抄襲，不但開記者會，還具體說明他違反學倫的理由；但對於桃園市長鄭文燦的案子，只是以簡短的文字稿回應，且僅說明程序，沒有提及判定他論文抄襲的理由。

潘文忠表示，大學需依規定處理學倫案，一旦做出撤銷學位的認定，也必須將結果通知學術機構及主管機關。對於近來各大學處理涉及違反學倫案有所差異，教育部要求各大學在依相關處置要點的原則下，應該更公開、透明，以澄清各方的疑慮。

潘文忠說，關於學倫案的處理，教育部尊重大學自治及學術自主權，而明年1月5日、6日將召開大學校長會議，教育部也將和各大學討論如何在處理學倫案過程更公開透明。