打擊成績一落千丈的貝林傑（Cody Bellinger），休賽季道奇選擇不與他續約，不過仍一直關注這位前國聯年度MVP的動向，而事情已經有了最新發展，貝林傑已經與小熊達成1年1750萬美元的合約協議，將與日籍外野手鈴木誠也共組外野堅實防線。

貝林傑的經紀人波拉斯（Scott Boras）稍早表示，曾經收到複數年合約，只是貝林傑希望以1年合約為主，好讓他重新證明自己身手，如此一來便可在2023-24年休賽季再度投入自由市場，27歲的貝林傑絕對還有本錢能獲得頂級長約。

貝林傑離開道奇的消息一出，受到美聯東區球隊藍鳥強烈觀望，尤其近期將赫南德茲（Teoscar Hernandez）交易至水手後，外野陣容出現了空缺，藍鳥可以將更年輕的貝林傑擺在中外野位置，打擊實力仍頂尖的「春天哥」史普林格則是移防右外野（George Springer），外界始終認為藍鳥處在簽下他的領跑位置。

過去曾傳出小熊第一補強目標會是游擊手，波格茲（Xander Bogaerts）及史旺森（Dansby Swanson）都在願望名單內，不過打線過多右打的問題也持續存在著，這也是小熊看上貝林傑的原因，儘管可能無法恢復過往高超的打擊實力，但他金手套級的防守依然健在。