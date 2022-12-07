北部一名單親媽媽與未成年女兒同住，男同事阿豪（化名）照顧她們並給予經濟援助超過10年，未料阿豪前年趁與少女獨處時，利用權勢伸手亂摸少女的下體與胸部多達26次。法院審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，應執行有期徒刑9月，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，阿豪為A女的同事，自從A女丈夫過世後，阿豪便對A女及其未成年女兒B照顧有加，給予經濟援助達10多年，未料2020年間，阿豪前往A女家中拜訪，但當時A女不在家，僅就讀高中的B女在家，阿豪突獸性大發，利用權勢逼迫B女讓他觸摸胸部與下體，短短3個月內犯行共26次，直到B女向學校輔導老師求助，全案才曝光。

法院審理時，阿豪坦承認罪，並向A、B道歉，並與A女成立調解，當庭支付全數賠償金，B女也同意給予阿豪緩刑，法官認為阿豪歷經此次審判過程，應會有所警惕，沒有再犯的疑慮。

法官酌情依成年人故意對少年犯強制猥褻等26罪，各處有期徒刑7月，應執行有期徒刑9月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並禁止對B女做出性侵害、身體或精神上的不法侵害與騷擾行為。