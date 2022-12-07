引爆檢警「招待所之亂」的地下匯兌業者郭哲敏，涉洗錢案逃亡海外，自稱是郭男前員工的吳姓男子不滿他去年曾被郭男找人擄走，但檢警卻沒有積極偵辦，7日一早到台北地檢署控告郭哲敏涉嫌教唆擄人勒贖。吳男強調，他與其他員工並非外傳的爆料「吹哨者」，澄清他們手上並沒有88會館錄影光碟，但有人卻栽贓給他們，讓他們感到非常恐懼。

吳男表示，去年9月28日在三重，他被郭哲敏以債務糾紛為由教唆手下強押上車載至彰化，後來警方在彰化鐵皮屋攻堅救他，實際上他跟郭完全沒有金錢合作或糾紛，只是他的員工，警方明知他被郭叫人擄到彰化，但製作筆錄時，郭卻大搖大擺到分局來看他手下後就離開了，綁他的嫌犯竟沒有上手銬坐在他身旁，讓他很害怕。

吳說，他跟律師曾向員警抗議，但警方完全不理他，所以家人就到新北市調查處檢舉，但卻石沈大海，直到最近郭的洗錢案爆發後，各單位才跟他聯絡。

吳表示，另名李姓員工去警政署政風室檢舉，他跟李男等人一起去做筆錄，新北檢檢察官也傳訊他們。他們希望郭可以被法律制裁，因此「招待所之亂」爆料者不是他。

吳澄清，他們都是郭哲敏員工，但不負責88會館，並沒有88會館監視錄影光碟，不可能將光碟交給他人，也沒有動機及理由去爆料，而且願意受理案件的警政署政風室主任黃錦秋、檢察官王涂芝都被換掉，郭消遙法外，他真的很無奈也很恐懼。

他說，他被綁走的案件，新北檢檢察官竟只當成一般傷害案件處理，一直要求和解，郭太有錢、太有勢力了，讓他很擔心案子怎麼辦？

吳說，他選擇在選舉結束後才出來澄清，正式按鈴申告，是避免被政治操弄，因為他們並沒有所謂的88會館錄影光碟，但有心人卻把一切栽贓給他們，讓他們感到非常的恐懼。

他說，88會館事件的爆發，最大的受益者就是郭哲敏。因此他會在媒體前做按鈴申告動作，希望在媒體監督下，讓政府正視這個案子，不要不了了之。