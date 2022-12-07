很牛2016年自台中永興街商圈的小攤車起家，目前在全台有7間分店，分別位於台北、竹北、台中、埔里。
選用新鮮的進口原塊牛肉，經過45天濕式熟成淬鍊獨特的鮮嫩口感，店內廚房都是透明櫥窗設計，可以看的到師傅在整個料理的過程，看的到安心，也能吃的到安心。
英式復古肉舖裝潢，每一處都以工業風個作點綴，另外食材皆精選美國及紐西蘭牛肉，吃起來多汁鮮甜之外，除了肉品還附有豐富的自助吧，CP值非常高。
安格斯沙朗心
這個超好吃的，五分熟也還是很嫩，帶有一點油脂的部位，吃起來軟嫩有嚼勁！牛排皆以高溫炭火燻烤，吃起來炭烤味超香。
TGB特選丹佛
這個五分熟還是會有一點硬度，口感比沙朗再更紮實，是菜單上的新品！份量超多吃完好滿足。
廣島炸牡蠣
外皮超酥跟炸蝦的口感一樣，裡面的牡蠣不會很腥，冷掉還是很好吃。
塔塔醬搭配起來比較不會太鹹，還能中和牡蠣味，不敢吃海鮮的人可以嘗試看看！
紐約起司漢堡肉
鹹度適中搭配下層的馬鈴薯一起吃很香！肉質非常飽滿紮實，上層的起司讓整體口感更加分。
除了牛肉還有豬排、鴨胸、雞腿排、豬腳可以選擇，附自助吧有兩種湯品以及小菜，飯後還可以自己挖冰淇淋來吃。
湯品的羅宋湯真的很大推，牛肉塊給的又大又多，吃起來軟嫩有嚼勁。
喜歡TGB餐具有夠可愛好打卡，很像是迷你版的小菜刀，使用起來也相當順手好切不太費力，比起常見的牛排刀，更加安全且增加了不少趣味性。
兩款小菜吃到飽有韓式泡菜和小黃瓜醃蘿蔔。
光是飲料就提供了數十種，像是果汁、氣泡水、六合一UCC咖啡機、沙瓦等選擇很多。
冰淇淋提供四種，像是小美冰淇淋、明治冰淇淋等，都滿好挖的不會太硬。
🔸會員制度
白金｜每次內用可兌換大阪燒可樂餅
黑金｜香蒜起司法國麵包
傳奇｜廣島炸牡蠣or紐約起司漢堡肉
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