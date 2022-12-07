當年超人氣男子團體F4言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天2001年以偶像劇《流星花園》暴紅，人氣席捲全亞洲，其中一位成員朱孝天與大S交情甚篤，大S甚至曾經試圖搓合妹妹小S與朱孝天，小S也知道此事，只有另一名當事人朱孝天渾然不知，被蒙在鼓裡多年。

近日在網路上流傳一則節目片段，藝人蔡康永主持的《恕我直言》中，邀請多年前在《流星花園》合作過的大S及朱孝天同台，兩人在節目中大聊過去舊事，大S爆料自己過去曾試圖撮合小S與朱孝天，還付諸行動要對方帶小S出去約會、看電影等。

朱孝天對於小S的印象一直都是一個可愛女生，他透露大S曾叫他帶小S出去看電影，經過大S自爆這是她的故意搓合，得知此事的朱孝天，非常驚訝表示：「原來那是搓合嗎？我根本完全不知道」，也正是因為朱孝天完全沒有這個意思，很快小S就發現他們不合，兩人雖然真的看了電影，但可惜並未有進一步發展。

如今小S嫁給富商許雅鈞，已是三個小孩的媽媽，朱孝天也在2016年娶了小3歲的大陸女星韓雯雯，小倆口十分甜蜜，不時也會在社群網站上放閃，這段影片再次登上微博熱搜，朱孝天逗趣的反應，意外掀起一陣熱議。