健喬(4114)11月營收4.01億元，年增32%，再創歷史新高，累計前11月營收39.32億元，年增35%，今日股價帶量奔漲停，鎖在45.1元，創8年多來的高價。

健喬明星重磅藥愛克痰趁全球缺貨之際在東南亞市場攻城掠地，而國內也持續維持高成長姿態。11月營收中愛克痰仍然佔近16%的健喬單家營收。發泡錠劑型及小鳥包顆粒劑型合計相較於去年同期成長近80%，前11月愛克痰國內營收已經較去年成長近60%。

除了愛克痰持續稱霸市場外，泌尿道用藥也是出貨暢旺。治療前列腺肥大適應症的Urief由於持續的行銷投入，在病患數持續增長的同時，得以維持同適應症不同成分市場領先者的優勢，11月營收佔健喬單家營收的9%，較去年同期增長22%。同為泌尿領域治療尿崩症的的沛卜淨Desmopressin由於行銷策略成功，健喬市占大幅提升，較去年同期成長29%。治療膀胱過動(OAB)的Oxbu也不遑多讓較去年同期成長21%，一旦明年Uritos進入市場與Oxbu合體將以搶攻OAB市占第一為目標。

新品方面，購併瑩碩的藥證樂癇(治療癲癇三個劑型)，治療氣喘的欣必復Synbufu MDI(益得於今年於TFDA查登的新品)都將進入市場創造營收，2023年營收成長仍樂觀以待。